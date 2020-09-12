Мужчины

Доминик Тим – Даниил Медведев – 6:2, 7:6(7), 7:6(5)

US Open Медведев прокомментировал спор с судьями и выступление на US Open ЧЕРЕЗ 18 МИНУТ

Лидер российского тенниса стремительно рвался к финалу, но все же в решающем матче сыграет другой. До 1/2 Медведев не проиграл ни сета и мог стать первым победителем US Open в «Открытой эре», кто взял титул без потери партии – он был эффектен и эффективен на протяжении полутора недель, но в матче против Тима изначально многое пошло не так.

Уже в первых геймах наметился небольшой перевес Доминика, Даниил дважды с трудом удержал подачу. А в шестом гейме он не только подарил сопернику брейк, но и повздорил с судьей – тот не дал Медведеву челлендж (русский хотел проверить попадание своей же подачи в квадрат). В этот момент Даниил не на шутку завелся (досталось даже супервайзеру), а затем легко отдал оставшиеся в сете геймы.

Казалось, Медведев не сможет побороть гнев, но на второй сет он вышел абсолютно спокойным и сразу сделал брейк. Теннисисты поочередно брали свои подачи, а при счете 5:3 что-то снова сломалось – Даниил имел 30-0 на приеме, но не закрыл сет. А уже в следующем гейме не подал на партию и не реализовал пять брейк-пойнтов в 11-м. На тай-брейке удачливее оказался Доминик.

Медведев ругался с судьями и бился изо всех сил, но отдал финал Тиму

Повторилась история и в третьем сете, причем взявший медицинский тайм-аут Тим заметно прихрамывал и горел 2:5. Даже букмекеры в этот момент поверили в Медведева и дали почти равные коэффициенты на итоговую победу теннисистов. Но главное – в себя не поверил сам Даниил. Он снова не подал на партию (на этот раз даже имел сетбол) и снова уступил тай-брейк.

Александр Зверев – Пабло Каррено Буста – 3:6, 2:6, 3:6, 4:6, 3:6

В предыдущих двух очных встречах Зверев не проиграл испанцу ни партии, поэтому результат по итогам часа игры выглядел ошеломляюще. Саша горел 0-2 по сетам, пять раз отдал свою подачу, у него не работал ни один элемент, а Буста наоборот прибавлял.

Казалось, Зверев потерялся в пространстве и банально не понимает, что делать. Но в третьей партии игра поменялась по щелчку: немец вдруг начал попадать, у него прорезалась первая подача и снизилось количество двойных, появился креатив в действиях. Саша принялся давить, а вот Пабло поплыл – возможно, сказалась усталость от предыдущих матчей.

Грандиозный камбэк Зверева с 0-2 – он впервые сыграет за титул «ТБШ»

В результате 23-летний немец оформил самый впечатляющий камбэк турнира и впервые в карьере пробился в финал «Шлема».

Женщины

Наоми Осака – Дженнифер Брэйди – 7:6(1), 3:6, 6:3

Вряд ли кто-то предполагал, что матч между японкой и американкой завершится как-то иначе. Осака и по ходу турнира смотрелась интереснее, и классом она выше, и опыта игры на таких стадиях у нее значительно больше.

Тем не менее Брэйди навязала чемпионке 2018 года борьбу, доведя матч до решающего сета, где ей уже не хватило сил.

Виктория Азаренко – Серена Уильямс – 1:6, 6:3, 6:3

Великая американская чемпионка снова пролетела мимо 24-го титула «ТБШ». В 2018-м и 2019-м Серена играла в США в финале, но уступила Наоми Осаке и Бьянке Андрееску, а теперь и вовсе не пробилась в решающий матч.

Хотя начиналось для нее все прекрасно: 6:1 в первом сете и тотальное доминирование. Но Виктория Азаренко показала характер, благодаря чему продлила победную серию до 12 матчей. «Она [Азаренко] просто продолжала бороться. Перестроилась и играла все лучше и лучше. Может, в какой-то момент я убрала ногу с газа. Она очень хорошо играла», – прокомментировала исход Уильямс. Еще было ощущение, что Серена повредила ногу, но это было не так.

Травма помешала Серене – Азаренко сыграет в первом за 7 лет финале «ТБШ»

Серена всего в шестой раз проиграла в полуфинале «Шлема» (баланс теперь 33-6). Для Вики победа знаменальтельна тем, что она впервые прошла Уильямс на мэйджоре (10 поражений). Белоруска сыграет в финале «ТБШ» впервые с 2013-го – тогда она боролась за титул в Австралии, Париже и США, но победила только на АО.

А еще:

Вера Звонарева, кажется, нашла отличную партнершу для выступлений в парном разряде. Такой вывод можно сделать хотя бы из формальной статистики – Вера выиграла первый же турнир в тандеме с Лаурой Зигемунд.

32-летняя немецкая теннисистка три года безуспешно выступала в паре и стоит в рейтинге за пределами топ-50, а тут сразу титул – по ходу US Open Зигемунд и Звонарева проиграли всего один сет, что доказывает их высокий уровень и преимущество над остальными.

Для Веры это третья победа на турнирах «Большого шлема» после US Open-2006 и AО-2012, для Лауры – первая.

US Open Расписание финалов US Open. Осака – Азаренко и Зверев – Тим ЧАС НАЗАД