Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале US Open и выступление на турнире в целом.

«В первом сете Доминик играл хорошо, а я потерял концентрацию и стал допускать ошибки. Я был далековат от победы в первом сете. Наверное, иначе в этом матче я бы сделал немногое. Речь об отдельных ударах, о потере концентрации в первой партии. В теннисе все решают отдельные очки. Иногда ты их выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня я проиграл самые важные очки, а он победил. Но это был матч очень высокого уровня, Доминик играл здорово.

US Open 😭 Медведев проиграл Тиму и не вышел в финал 6 ЧАСОВ НАЗАД

Я знал, что мне нужно играть агрессивно. Корт был очень медленным, потому что было холодно. И я понимал, что не добьюсь успеха, оставаясь на задней линии и перекидывая мяч. Приходилось что-то придумывать, и, по-моему, у меня неплохо получалось. Но я играл чуть хуже и поэтому уступил в трех сетах. Мне кажется, в целом у него было больше... не знаю, энергии? Назовем это победной энергией. Это чувствовалось по ходу матча. Потом я дважды не подал на сет – не то чтобы я наделал ошибок, но он играл очень хорошо, боролся до конца. И я тоже.

У меня смешанные эмоции, но я больше доволен, чем расстроен. Если бы месяц-два назад мне сказали, что я дойду до полуфинала US Open, я бы очень обрадовался, потому что был недоволен игрой и физической формой. У меня были проблемы на тренировках, думал: «Как я буду играть?» А я показал отличный уровень, даже сегодня им доволен. А поражением расстроен, но это был отличный опыт. С нетерпением жду следующих турниров», – цитирует 24-летнего Медведева пресс-служба турнира.

Также Даниил рассказал об инциденте в первом сете, когда судья не заметил, что его подача ушла в аут и не позволил взять челлендж. Мяч оказался сыгран, и очко ошибочно отдали Тиму. Медведев зашел на половину корта соперника, чтобы показать, куда попал мяч, и был предупрежден за неспортивное поведение.

«Я очень разозлился. Конечно, говорить с супервайзером причины не было, но меня всегда удивляет, что он сидит на корте, например, на случай дисквалификации. Тогда он выходит и выносит решение. Он, а не судья на вышке. Что я сегодня сделал, чтобы мне вынесли предупреждение? Причинил кому-то вред, сказал что-то грубое? Я ничего не сделал. И я такой: «Супервайзер, сделай что-нибудь. Иначе зачем ты тут сидишь?» До сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Хотя, конечно, не надо было так злиться».

Медведев уступил со счетом 2:6, 6:7(7), 6:7(5), хотя дважды подавал на сет.

Тим сыграет в финале с Александром Зверевым.

Следущий турнир для Даниила – грунтовый ATP 500 в Гамбурге, который стартует 21 сентября.

US Open Тиафо оштрафовали за средний палец Медведеву 10/09/2020 В 11:57