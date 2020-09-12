Личные встречи

Наоми и Виктория должны были разыграть титул турнира в Цинциннати двумя неделями ранее, но японка в последний момент снялась с финала. Несостоявшийся поединок не вошел в статистику личных встреч, поэтому Осака по-прежнему впереди – 2-1.

US Open Расписание финалов US Open. Осака – Азаренко и Зверев – Тим 4 ЧАСА НАЗАД

В последний раз девушки выходили по разные стороны сетки в 2019-м на «Ролан Гаррос», и тогда Наоми победила в трех партиях, отыграв отставание в сет и брейк. Второй успех японки – снова на грунте, но уже в 2018-м в Риме. Тогда игра завершилась намного быстрее – 6:0, 6:3.

Виктория Азаренко и Наоми Осака на «РГ»-2019 Фото: Getty Images

А вот единственная победа Азаренко пришлась на хард в Австралии (6:1,6:1), но случилась уже довольно давно – в 2016-м на АО.

Матчи

Путь Азаренко получился сильно сложнее, чем у Осаки. Несеяная белоруска на пути к финалу одолела следующих соперниц:

Азаренко – Хаас – 6:1, 6:2

Азаренко – Соболенко – 6:1, 6:3

Азаренко – Швёнтек – 6:4, 6:2

Азаренко – Мухова – 5:7, 6:1, 6:4

Азаренко – Мертенс – 6:1, 6:0

Азаренко – Серена – 1:6, 6:3, 6:3

Наоми в шести матчах всего дважды играла против сеяных, и те соперницы не были уж слишком имениты. Вот список:

Осака – Дои – 6:2, 5:7, 6:2

Осака – Джорджи – 6:1, 6:2

Осака – Костюк – 6:3, 6:7(4), 6:2

Осака – Контавейт – 6:3, 6:4

Осака – Роджерс – 6:3, 6:4

Осака – Брэйди – 7:6(1), 3:6, 6:3

Цифры

Азаренко не проигрывает 12 матчей подряд, Осака – 11.

Для белоруски это третий финал US Open – предыдущие два она проиграла.

Наоми один раз сражалась в США за титул и забрала его в борьбе с Сереной Уильямс в 2018-м.

Азаренко вернулась в финал «Шлема» спустя 7 лет.

Виктория – двукратная победительница АО (2012 и 2013), Осака по разу побеждала в США и в Австралии.

Прогноз

Победа Осаки: 1,53

Победа Азаренко: 2,51

Хотя Азаренко имеет опыт больших побед, а ее винстрик (12 матчей) после пандемии вызывает страх у большинства соперниц и говорит о великолепной готовности, Осака все же идет фаворитом с достаточно большим отрывом.

Роль играют несколько факторов: места в рейтинге, возраст, личные встречи и, возможно, затраченные силы в полуфинале. Виктории явно пришлось потрудиться больше, чем Наоми.

Где смотреть

Матч покажет Eurosport 1 и Eurosport 4К, где его прокомментируют Владас Ташев и экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина. Трансляция начнется в 23:00 (мск). Также на Eurosport.ru состоится текстовая трансляция поединка – залетайте, будем рады.

Опрос

КТО ПОБЕДИТ? Наоми Осака Виктория Азаренко

US Open «Я не доминировала, как должна была». Серена – о поражении от Азаренко ВЧЕРА В 10:19