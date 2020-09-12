Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США 2020 года. В решающем матче она расправилась с Викторией Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Азаренко контролировала игру в первом сете, в то время как Осака сыпала двойными ошибками и анфорсами. Второй сет также начался с брейка Виктории, которая повела 2:0. Но Осака почти сразу мобилизовалась, нащупала свой теннис и задавила соперницу.

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В конце второй партии Азаренко занервничала, а в решающей ей уже не хватило сил и удачи противостоять более молодой сопернице.

Наоми Осака выиграла US Open во второй раз за три года. В 2018-м она в финале одолела Серену Уильямс.

Виктория Азаренко в третий раз играла за титул в США (в 2012-м, 2013-м и 2020-м), но снова уступила.

Японская теннисистка стала трехкратной победительницей «ТБШ», у Азаренко две победы на мэйджорах (АО-2012 и -2013).

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