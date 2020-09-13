Очередной случай полицейского насилия над темнокожим в США в конце августа вызвал новую волну обсуждения и протестов. В том числе в спорте, где на сутки соревнования заморозили крупнейшие американские лиги. Не остался в стороне от проблемы и теннисный турнир в Цинциннати (проходил в Нью-Йорке), который на день перенес полуфинальные матчи. Все благодаря Наоми Осаке, которая стала лицом борьбы с рассовым неравенством – как оказалось, не только отдельно в теннисе, но и в спорте в целом.

Наоми Осака в футболке с надписью BLM на турнире в Цинциннати Фото: Getty Images

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«Во время карантина я видела, как происходят разные вещи, и подумала, что было бы здорово, если бы кто-нибудь запустил движение в теннисе, – рассказала японка после выхода в финал Цинциннати. – Я по природе последователь, а не лидер. Поэтому ждала и ждала, но потом поняла, что, может быть, мне придется сделать первый шаг». Самовыдвижение по натуре скромной и неразговорчивой Наоми показало, насколько важно для нее освещение проблемы.

История закрутилась прямо перед US Open и могла серьезно отвлечь Осаку от достижения спортивных целей, но японка блестяще воспользовалась ситуацией. Она сутками отвечала на вопросы и стала рупором пропаганды против насилия, а ее акция с нанесенными на маску именами погибших в результате полицейского беспредела вызвала наибольший резонанс.

«Вообще, у меня их семь [масок]. Очень печально, что семи недостаточно для всех имен. Надеюсь, я дойду до финала, и вы сможете увидеть все, – пояснила Наоми. – Какое сообщение пытаюсь донести? Я просто хочу повышать осведомленность». Семь заготовленных вплоть до финала масок стали не только инструментом для привлечения внимания к проблеме, но и дополнительным стимулом для самой Осаки – если бы она проиграла раньше, то не рассказала бы о ком-то из тех, чья история потрясла ее саму и о ком должны были узнать другие.

Решающий матч против Виктории Азаренко получился для Наоми идеальным не только с позиции результата, но и развития игры. В первой половине у японки ничего не получалось, а соперница наращивала темп и преимущество. При счете 1-0 по сетам и 2:0 во втором прежняя Осака занервничала бы, опустила глаза и окончательно расклеилась. Но новая японка оказалась очень крепкой ментально, в том числе благодаря BLM.

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Когда ты являешься лидером мнения и авторитетом в глазах миллионов людей, главное не показать слабость и бессилие. Эти важнейшие принципы стали основой камбэка Наоми, которая подавила Азаренко не только благодаря мгновенному улучшению качества собственной игры, но и моральной стойкости. Таким образом японка стала еще больше похожа на Серену Уильямс, которой так восхищается на протяжении всей карьеры: мощный теннис и психологический стержень – два пункта непосредственно игровой связи, а третий – желание бороться за права других людей.

Третья победа на «Шлеме» добавит и без того популярной японке мировой значимости и позволит еще успешнее продвигать идеи социального равенства. На пресс-конференции чемпионка заявила, что продолжит работу в этом направлении. А еще, что постарается формировать свое мнение на любую тему.

Наоми Осака с кубком US Open Фото: Getty Images

Кажется, из ведомой японка окончательно трансформировалась в лидера – кем она себя не ощущала еще совсем недавно.

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