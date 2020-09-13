Личные встречи

Второй сеяный Доминик Тим и пятый сеяный Александр Зверев в последние годы неплохо узнали друг друга и регулярно рубятся в рамках крупнейших ивентов Тура. Соперничество молодых талантов выйдет на новый уровень – для обоих это шанс выиграть первый в карьере «Большой шлем». В личном противостоянии со Зверевым Тим ведет со счетом 7:2. Австриец выиграл три последних очных матча соперников, включая четырехсетовый триумф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в этом году.

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Тиму 27, Звереву всего 23. Это самый молодой мужской финал турнира «Большого шлема» с матча за победу на Australian Open в 2012-м между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем – тогда 24-летний серб победил 25-летнего испанца.

Матчи

Путь Зверева к финалу:

Зверев – Андерсон – 7:6(2), 5:7, 6:3, 7:5

Зверев – Накашима – 7:5, 6:7(8), 6:3, 6:1

Зверев – Маннарино – 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:2

Зверев – Давидович-Фокина – 6:2, 6:2, 6:1

Зверев – Чорич – 1:6, 7:6(5), 7:6(1), 6:3

Зверев – Каррено – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3

Путь Тима к финалу:

Тим – Мунар – 7:6(6), 6:3, 0:0 (испанец снялся с матча)

Тим – Нагал – 6:3, 6:3, 6:2

Тим – Чилич – 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Тим – Оже-Альяссим – 7:6(4), 6:1, 6:1

Тим – Де Минаур – 6:1, 6:2, 6:4

Тим – Медведев – 6:2, 7:6(7), 7:6(5)

Цифры

Для Доминика предстоящий финал станет четвертым, для Александра – первым.

Впервые с 2014 года в мужском одиночном турнире «Большого шлема» появится новый победитель – за шесть лет мэйджоры брали только Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Энди Маррей и Марин Чилич.

Победитель станет первым чемпионом мэйджора, рожденным в 90-е.

Тим проиграл всего сет на пути к финалу, Зверев – шесть. Если австриец не отдаст немцу ни сета – то станет первым чемпионом турнира с 1987-го, кому удалось взять титул с одой проигранной партией.

Немец по ходу розыгрыша провел на корте почти на 4 часа больше.

Тим – пятый мужской теннисист в истории, кто проиграл три первых финала «ТБШ». Остальные (Энди Маррей, Горан Иванишевич, Андре Агасси и Иван Лендл) с четвертой попытки все же добивались успеха.

Прогноз

Победа Тима: 1,23

Победа Зверева: 4,17

Доминик – явный фаворит у букмекеров. Австриец трижды выходил в финал мэйджоров и неизменно проигрывал Надалю или Джоковичу, а с учетом его формы на турнире коэффициент 1,23 на победу австрийца выглядит вполне рациональным. Саша уже в матче за титул «ТБШ» – первом в карьере. Само участие в игре для него достижение, поэтому на итоговый триумф немца принимают гораздо дороже – 4,17.

Где смотреть

Матч покажет Eurosport 1 и Eurosport 4К, где его прокомментирует легендарный дуэт Анна Дмитриева / Александр Метревели. Трансляция начнется в 23:00 (мск). Также на Eurosport.ru состоится текстовая трансляция поединка – залетайте, будем рады.

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