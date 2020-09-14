Доминик Тим стал победителем открытого чемпионата США. В финале он в переиграл седьмую ракетку планеты и пятого сеяного Александра Зверева – 2:6,4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6).

Матч продолжался 4 часа и 5 минут. Доминик Тим наклепал 8 эйсов, 43 виннера и сделал 8 двойных ошибок. Саша Зверев ответил 15-ю подачами навылет, 52 активно выигранными мячами и 15-ю двойными ошибками.

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В решающей партии немецкий теннисист не подал на титул, затем тем же ему ответил австриец, что перевело игру в решающий тай-брейк. Доминик Тим резво повел в том числе и из-за двух двойных ошибок от Саши Зверева, но не закрыл матч ни с первого, ни со второго матчбола. И только третья попытка для едва ходившего австрийца оказалась успешной.

  • Доминик стал 150-м мужчиной, который выиграл титул на «ТБШ».
  • А еще австриец стал единственным, кто в Открытой эре камбэкнулся с 0:2 и взял US Open.
  • Тим стал первым победителем «ТБШ», рожденным в 90-е.
  • Третий и последний мэйджор сезона пройдет в Париже. «Ролан Гаррос» состоится с 21 сентября по 11 октября. Eurosport покажет турнир в полном объеме, как и «Мастерс» в Риме.

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