Доминик Тим стал победителем открытого чемпионата США. В финале он в переиграл седьмую ракетку планеты и пятого сеяного Александра Зверева – 2:6,4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6).
Матч продолжался 4 часа и 5 минут. Доминик Тим наклепал 8 эйсов, 43 виннера и сделал 8 двойных ошибок. Саша Зверев ответил 15-ю подачами навылет, 52 активно выигранными мячами и 15-ю двойными ошибками.
В решающей партии немецкий теннисист не подал на титул, затем тем же ему ответил австриец, что перевело игру в решающий тай-брейк. Доминик Тим резво повел в том числе и из-за двух двойных ошибок от Саши Зверева, но не закрыл матч ни с первого, ни со второго матчбола. И только третья попытка для едва ходившего австрийца оказалась успешной.
- Доминик стал 150-м мужчиной, который выиграл титул на «ТБШ».
- А еще австриец стал единственным, кто в Открытой эре камбэкнулся с 0:2 и взял US Open.
- Тим стал первым победителем «ТБШ», рожденным в 90-е.
- Третий и последний мэйджор сезона пройдет в Париже. «Ролан Гаррос» состоится с 21 сентября по 11 октября. Eurosport покажет турнир в полном объеме, как и «Мастерс» в Риме.