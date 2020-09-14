В решающей партии немецкий теннисист не подал на титул, затем тем же ему ответил австриец, что перевело игру в решающий тай-брейк. Доминик Тим резво повел в том числе и из-за двух двойных ошибок от Саши Зверева, но не закрыл матч ни с первого, ни со второго матчбола. И только третья попытка для едва ходившего австрийца оказалась успешной.