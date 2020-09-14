Казалось, отсутствие многих ключевых игроков испортит US Open. К этому все и шло, особенно когда из-за глупой дисквалификации турнир покинул Новак Джокович. Все исправил мощнейший финал. Новая школа наконец получила шанс захватить «ТБШ» и после долгих лет мучений все-таки сделала это.

У Next Gen уже был шанс прервать гегемонию забронзовевших топов в прошлом году. Даниил Медведев в финале US Open-2019, словно жидкий терминатор, собрался после 0:2 по сетам от Надаля и дотянул до финального сета, где в мощной зарубе все-таки уступил Рафаэлю Надалю.

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В финале-2020 не было ни игрока из России, ни феноменального представителя топ-3, но он все равно получился эпичным. Камбэк Доминика Тима с 0:2 и последующий триумф – это идеальная параллель для Медведева, который не дожал поникшего Надаля год назад. Теперь именно австриец – единственный в Открытой эре теннисист, который взял US Open с 0:2 по сетам.

И австрийца, и Даню в первых двух партиях финалов откровенно гоняли и уничтожали, но потом включались воля и характер. Единственное отличие в том, что Тим сохранил голову холодной и дотерпел до решающего тай-брейка, где праздновал победу. Медведев же поймал мощный посыл от публики феерить и дальше, позабыв, что главная его цель – трофей.

Доминик Тим, US Open-2020 Фото: Getty Images

Финал-2020 сильнее прошлогоднего раскрывшимися характерами. Зверев, которого примерно все записали в аутсайдеры, внезапно начал мощно подавать, по заветам брата умно бегать к сетке и просто подавлять игру Тима, которая принесла ему успех в полуфинале против Медведева. Кто-то ожидал такого перфоманса от Саши?

Доминика же короновали едва ли не в тот момент, когда мяч от ракетки Джоковича попал в горло судье. Только у австрийца оставался бэкграунд недавних очень больших встреч и три проигранных финала «ТБШ». В первых двух партиях это ему нисколько не помогало. Плотные удары по углам не проходили, а феноменальный бэкхенд стабильно сбоил.

Самое интересное и мистическое в том, что в игре сложно определить надлом, который повернул игру вспять – финал словно спродюсировал Кристофер Нолан. Примерная точка Х – третий и четвертый геймы третьего сета. Тогда показалось, что Саша окончательно сломил соперника очередным брейком, но Доминик заиграл активнее, плотнее и решительнее. Врубил режим «нечего терять».

Стоило австрийцу включиться, как многое стало очевидным. Можно провести аналогию с женским финалом, когда казалось, что Азаренко спокойно дожмет Осаку, ведя 6:1 и 2:0. Тим внешне легко перевел игру в решающий сет. Взял первую же подачу соперника и… А потом все пошло не по классике, когда протагонист побеждает, разложив соперника на куски. Зверев мгновенно собрался и со скрипом копил геймы на своей подаче. Тим тоже их не упускал, чтобы в восьмом гейме подарить Звереву царский подарок в виде подачи на титул.

Дальше игра пошла так, будто мужской тур мигрировал в женский. Обмен брейками, неподачи на матч с обеих сторон и чемпионский тай-брейк с двумя двойными от Зверева и двумя нереализованными матчболами Тима.

Психология и накопившаяся усталость все-таки сделали выбор в пользу австрийца. Доми, даже едва передвигаясь по корту в перерывах, додушил Сашу, который в решающие моменты вновь потерял подачу. При этом качество тенниса большую часть матча было на очень высоком уровне. Решающие полчаса разбудили не только развязкой, но и гениальными обводящими вкупе с блестящей игрой у сетки. Розыгрыши под 20 ударов тоже получались на заглядение именно по истечении четвертого часа игры.

Тим ворвался в клуб к ХМДП, Энди Маррею и Марину Чиличу, которые также, как и он, взяли первый «ТБШ» именно в Америке. Уже через пару недель у австрийца будет попытка покорить еще один «Шлем», в конце сентября в Париже. На «Ролан Гаррос» будет гонка против Рафы и Джоковича, а пока есть немного времени насладиться послевкусием битвы в Нью-Йорке, превзошедшей по накалу и развязке прошлогоднюю рубку Медведева и Надаля.

US Open 🏆 Зверев не подал на титул, Тим – чемпион US Open 4 ЧАСА НАЗАД