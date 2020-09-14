Доминик Тим обыграл Александра Зверева в финале Открытого чемпионата США – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6). Мы собрали самые сочные цифры главного матча американского мэйджора.
- Доминик взял первый мэйджор в карьере, для победы ему понадобилось четыре финала.
- Это первый финал US Open, в котором судьба титула решилась на тай-брейке пятого сета.
- Тим – первый игрок в Открытой эре, отыгравшийся в решающем матче с 0:2 по сетам и покоривший американский мэйджор.
- Всего в истории «Больших шлемов» это пятый подобный случай. Четыре предыдущих случились в Париже, последний – 16 лет назад.
- Доминик стал первым победителем «ТБШ», рожденным в 90-е.
US Open
🏆 Зверев не подал на титул, Тим – чемпион US Open
- Австриец – 55-й победитель турниров «Большого шлема» в Открытой эре и 150-й за всю историю.
- Тим стал вторым австрийцем после Томаса Мустера (1995-й, «Ролан Гаррос»), выигравшим мэйджор. И первым триумфатором Открытого чемпионата США из Австрии.
- Тим сделал восемь эйсов и допустил восемь двойных ошибок, Зверев – 15 эйсов и 15 двойных.
- В полуфинале Зверев впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. В финале – впервые проиграл, ведя с таким же преимуществом по ходу встречи. Он – первый игрок в истории мэйджоров с такой ачивкой.
- Тим довел личный рекорд против Зверева до 8-2.
- Тиму 27, Звереву – 23. Это был самый молодой мужской финал турнира «Большого шлема» с матча за победу на Australian Open в 2012-м между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем – тогда 24-летний серб победил 25-летнего испанца.
US Open
Зверев и Тим превзошли по накалу финал Надаля и Медведева. 4 часа счастья
US Open
🏆 Зверев не подал на титул, Тим – чемпион US Open