«Последствия всегда были одинаковыми. Ничего нового. Новаку не повезло, но в правилах четко сказано, что это дисквалификация. Жаль его, у него была возможность. Но в каком-то смысле тебе не следует делать подобного. Это очень неудачная ситуация. Но важно иметь правильный самоконтроль на корте, потому что в противном случае вам грозит неудача», – цитирует Рафу Yahoo Sport Australia.