Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о дисквалификации Новака Джоковича на US Open – его сняли с турнира за удар мячом в линейного арбитра.
«Последствия всегда были одинаковыми. Ничего нового. Новаку не повезло, но в правилах четко сказано, что это дисквалификация. Жаль его, у него была возможность. Но в каком-то смысле тебе не следует делать подобного. Это очень неудачная ситуация. Но важно иметь правильный самоконтроль на корте, потому что в противном случае вам грозит неудача», – цитирует Рафу Yahoo Sport Australia.
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- В финале US Open Доминик Тим победил Александра Зверева. Это был первый мэйджор за 4 года, который выиграл теннисист не из Биг-3 (Джокович, Надаль, Федерер).
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