Зрители возвращаются на самый громкий турнир «Большого шлема» – болельщиков пустят на US Open-2021.
Трибуны американского мэйджора будут заполнены на сто процентов все две недели. AP со ссылкой на USTA сообщает, что билеты на корты поступят в продажу в июле. Такое решение принято, так как 70 процентов взрослого населения штата Нью-Йорк получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
US Open-2020 состоялся при пустых трибунах. На «Ролан Гаррос» в 2020-м и 2021-м, а также Australian Open-2021, зрителей пускали с соблюдением ограничений.
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- Турнир будет проходить с 30 августа по 12 сентября.
- Действующие чемпионы – Доминик Тим (Австрия) и Наоми Осака (Япония).
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