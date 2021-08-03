Рафаэль Надаль оценил шансы Новака Джоковича стать первым за 52 года теннисистом, выигравшим календарный «Большой шлем».

«Он уже выиграл три «Шлема» в этом году. Раз вы выиграли три, вы, разумеется, можете выиграть и четыре, разве нет? Он уже прошел 75% пути, он будет играть на харде, своем лучше покрытии. Так что почему нет?

Безусловно, будет нелегко. Другие парни тоже захотят взять последний «Шлем» сезона. Но он, безусловно, один из явных фаворитов, возможно, главный фаворит.

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То, чего он достиг в этом году – это изумительно. Посмотрим. Безусловно, я полагаю, что он может сделать это», – приводит слова Рафы Tennisbuzz

Джокович выиграл три стартовых «Шлема» 2021 года. За всю историю мужского тенниса только двоим удалось собрать календарный «Большой шлем»: Дону Баджу в 1938-м и Роду Лэйверу в 1962-м и 1969-м.

Новак претендовал на «Золотой шлем», но Олимпийских играх-2020 остался четвертым.

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