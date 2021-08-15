Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит остаток сезона из-за операции. Об этом 40-летний спортсмен сообщил в инстаграме.
«После Уимблдона я много общался с врачами, чтобы узнать, не усугубил ли ситуацию. К сожалению, мне сказали, что для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе мне понадобится операция. Я решил ее сделать. Теперь я много недель проведу на костылях и на много месяцев выпаду из игры. Конечно, будет сложно, но я знаю, что это правильный шаг. Я хочу быть здоровым, хочу, чтобы потом у меня была возможность бегать. И хочу создать себе хотя бы небольшую надежду на возвращение в тур. Я реалист и понимаю, насколько тяжело в моем возрасте будет вернуться после еще одной операции. Но я хочу быть здоровым», – сказал Федерер.
- Федерер точно пропустит US Open и, возможно, Australian Open в январе. Ему понадобится несколько месяцев на восстановление.
- Швейцарец пропустил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати из-за повреждения колена. По этой же причине Федерер не сыграл на летних Олимпийских играх-2020 в Токио и снялся перед четвертьфиналом Уимблдона-2021.
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