Похоже, Анастасия Павлюченкова успеет решить проблемы с визой в США до старта US Open.

Как сообщил редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм, российской теннисистке предварительно одобрили американскую визу О-1 «для одаренных» – на нее могут претендовать люди, проявившие выдающиеся способности в области искусства, науки, образования, бизнеса или спорта.

Теперь Павлюченкова и ее команда пытаются договориться о встрече в посольстве США в Канаде. Скорее всего, олимпийская чемпионка Токио-2020 сможет принять участие в квалификации Открытого чемпионата США.

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Ранее Павлюченкова снялась с турнира в Цинциннати, потому что не успела получить американскую визу вовремя.

US Open стартует 30 августа и продлится до 12 сентября.

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