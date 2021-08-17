Похоже, Анастасия Павлюченкова успеет решить проблемы с визой в США до старта US Open.
Как сообщил редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм, российской теннисистке предварительно одобрили американскую визу О-1 «для одаренных» – на нее могут претендовать люди, проявившие выдающиеся способности в области искусства, науки, образования, бизнеса или спорта.
Теперь Павлюченкова и ее команда пытаются договориться о встрече в посольстве США в Канаде. Скорее всего, олимпийская чемпионка Токио-2020 сможет принять участие в квалификации Открытого чемпионата США.
Токио-2020
Павлюченкова с «баранкой» вылетела в 1/4 Олимпиады
- Ранее Павлюченкова снялась с турнира в Цинциннати, потому что не успела получить американскую визу вовремя.
- US Open стартует 30 августа и продлится до 12 сентября.
Токио-2020
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Токио-2020 женщины
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