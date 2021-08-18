Австрийский теннисист Доминик Тим пропустит остаток сезона и не защитит титул на US Open. Журналист Луиджи Гатто приводит текст его сообщения к болельщикам в инстаграме.

«Всем привет! Надеюсь, что у вас все хорошо! Мне хочется рассказать вам новости о моей травме и о том, что, к сожалению, я снимаюсь с US Open и пропущу остаток сезона-2021. Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Нью-Йорке, но я пока не восстановился после травмы запястья, которую получил в июне на Mallorca Open.

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После нескольких проверок мне сказали, что моему запястью требуется больше времени, так что мы с врачами договорились продолжить консервативное лечение и дать запястью время для восстановления. Еще пару недель я похожу с шиной, прежде чем вернусь к упражнениям, а затем уже к тренировкам с ракеткой.

Это трудное решение, но это то, что я должен сделать. Впереди у меня долгая карьера и важно не рисковать с поспешным возвращением, что, я надеюсь, вы понимаете.

Я благодарен вам всем за поддержку, которую вы мне оказываете. Она действительно значит для меня очень много, она придает мне сил и помогает сохранять позитивный настрой в этот сложный период. Я использую это время, чтобы уделить больше внимания тем проектам, в которые я вовлечен, например, сохранению океана и природы.

Я буду держать вас в курсе, как все продвигается. Берегите себя! Я не могу дождаться, когда вернусь на корт!» – написал Тим.

В 2021 году Доминик Тим сыграл всего 18 матчей (9-9).

Прошлый сезон австриец закончил в статусе третьей ракетки мира, на данный момент опустился в рейтинге на шестую строчку.

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