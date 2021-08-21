Уже 30 августа в Штатах начнется турнир «Большого шлема» US Open. Претенденты на победу – русские теннисисты, трансляции – на каналах Eurosport Россия.

К старту открытого чемпионата США мы запускаем кампанию РАШЕНС ГОУ ХАРД. На сайте Eurosport.Russiansgohard.ru можно поддержать любимого теннисиста. Голосуй за Медведева, Хачанова, Павлюченкову и других героев из России, чтобы вывести его в топ.

А еще на Eurosport проходит конкурс, где главный приз – iPhone 12 на 256 гигабайт. Запиши видео в тиктоке, как отбиваешь теннисный мяч импровизированной ракеткой. Лучше взять в руки что-нибудь необычное – сковородку, поднос, веник, весло для байдарки, то есть все, что привлечет внимание и залетит в реки. Не забудь хэштег #рашенсгоухард, чтобы попасть на наш сайт.

ATP Цинциннати Медведев vs Рублев. Кто выйдет в финал «Мастерса» в Цинциннати? 8 ЧАСОВ НАЗАД

Конкурс продлится с 23 августа и по 12 сентября. В день финала US Open мы опубликуем три лучших видео в тиктоке Eurosport.ru и расскажем, кто получит призы. За первое место подарим iPhone 12 на 256 гб, футболка и стикерпак со слоганом #рашенсгоухард. Награда за второе место – худи, футба и стикерпак, за третье – только тишка с паком.

Болей за Россию, смотри теннис на Eurosport и поглощай спорт в тиктоке – в нашем аккаунте это еще и суперзрелищно.

ATP Цинциннати Медведев и Рублев сыграют друг с другом за финал «Мастерса» 21 ЧАС НАЗАД