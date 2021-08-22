Российская теннисистка Елена Веснина не выступит на US Open из-за травм, полученных на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила в сториз инстаграма.
«Мои планы изменились. К сожалению, я не поеду играть в Нью-Йорк. У меня все еще есть проблемы с левым плечом и ахиллом. Эти травмы я получила в Токио. Мне понадобится больше времени на восстановление, чем хотелось бы. Надеюсь скоро всех вас увидеть», – написала Елена.
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- Веснина в Токио выступала в одиночном разряде, в парном разряде с Вероникой Кудерметовой и в миксте с Асланом Карацевым. В парном разряде теннисистки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев взяли серебро.
- Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.
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