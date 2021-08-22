Российская теннисистка Елена Веснина не выступит на US Open из-за травм, полученных на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила в сториз инстаграма.

«Мои планы изменились. К сожалению, я не поеду играть в Нью-Йорк. У меня все еще есть проблемы с левым плечом и ахиллом. Эти травмы я получила в Токио. Мне понадобится больше времени на восстановление, чем хотелось бы. Надеюсь скоро всех вас увидеть», – написала Елена.

Токио-2020 микст Тарпищев: «Еле уговорил Веснину, она не собиралась играть в Токио» 30/07/2021 В 15:13

Веснина в Токио выступала в одиночном разряде, в парном разряде с Вероникой Кудерметовой и в миксте с Асланом Карацевым. В парном разряде теннисистки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев взяли серебро.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Токио-2020 Веснина и Кудерметова уступили в полуфинале и сыграют за бронзу 29/07/2021 В 07:46