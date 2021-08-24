Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович – кто все-таки величайший теннисист в истории? Свое мнение по этому поводу высказал экс-четвертая ракетка мира Тим Хенмэн.

«Дискуссия о величайшем игроке обычно сводится к тому, что в абсолютных цифрах Джокович точно лучший. Но Федерер все же самый популярный теннисист в истории.

Если Джокович сумеет выиграть 21-й «Шлем», а Федерер и Надаль останутся с 20, дискуссия определенно пойдет на новый виток. Но все-таки календарный «Большой шлем» выведет Новака на новый уровень. Тогда он без вопросов будет лучшим теннисистом в истории.

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То, что случилось на прошлогоднем US Open и на Олимпиаде, должно ему помочь, позволит сконцентрироваться. Мне кажется, что звезды благоволят Джоковичу. Его будет очень сложно остановить в пятисетовом формате», – сказал Хенмэн по информации Tennis Head

Новак Джокович выиграл три стартовых «Шлема» 2021 года. За всю историю мужского тенниса только двоим удалось собрать календарный «Большой шлем»: Дону Баджу в 1938-м и Роду Лэйверу в 1962-м и 1969-м.

Новак претендовал на «Золотой шлем», но на Олимпиаде остался четвертым.

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