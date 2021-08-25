Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой считает, что из-за отсутствия Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на US Open больше внимания будет уделяться Новаку Джоковичу. Теннисист также определил тройку фаворитов чемпионата, помимо Новака Джоковича.

«Что касается Джоковича, очевидно, что Роджер и Рафа не присутствуют на мероприятии, это привлечет еще больше внимания к нему и его стремлению к победе. Это не облегчит задачу. Очевидно, это открывает двери для Зверевых, Медведевых, Циципасов всего мира. Даже Тима нет. Он выиграл турнир в прошлом году. Это все еще странные времена.

Трудно сказать, кто будет наибольшей угрозой для Джоковича – Зверев, Циципас или Медведев. Это очевидные фавориты, которые приходят мне на ум. Не могу предсказать, кто окажется в лучшем положении. Я бы сказал, что победит кто-то из этих трех игроков», – приводит слова Макинроя ESPN

Теннис Бушар – о Джоковиче: «Нытик» 3 ЧАСА НАЗАД

Надаль выбыл из игры до конца сезона из-за травмы стопы, а Федерер объявил о третьей операции на колене.

Джокович выиграл все три «Больших шлема» в этом году.

US Open Хенмэн: «Если Новак выиграет календарный «БШ», он величайший» 13 ЧАСОВ НАЗАД