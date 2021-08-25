Американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет на US Open из-за травмы бедра, которую спортсменка получила на Уимблдоне.
«Тщательно все обдумав и следуя совету своих врачей, я решила сняться с US Open, чтобы дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра», – написала Уильямс в инстаграме.
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