Американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет на US Open из-за травмы бедра, которую спортсменка получила на Уимблдоне.
«Тщательно все обдумав и следуя совету своих врачей, я решила сняться с US Open, чтобы дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра», – написала Уильямс в инстаграме.
Уимблдон
Революционные шорты перевернут теннис. Понадобилось 100 лет
30/06/2021 В 08:10
  • 39-летняя Уильямс – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».
  • US Open стартует 30 августа.
Следи за новостями спорта в вайбере
Уимблдон
Серена получила травму и в слезах снялась с игры с Саснович
29/06/2021 В 19:16
Уимблдон
Серена объявила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
27/06/2021 В 12:52