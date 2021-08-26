Американская теннисистка Винус Уильямс снялась с US Open вслед за сестрой Сереной. Причиной она назвала проблемы с ногой.
«Не самые лучшие новости для всех. Я присоединяюсь к Серене, Рафаэлю Надалю, а также Роджеру Федереру в списке снявшихся. Открытый чемпионат США по-прежнему будет отличным турниром. Большое спасибо USTA за уайлд-кард. Я так долго этого ждала, но этому не суждено было свершиться в этом году. Я вернусь, как только смогу», – написала Винус в инстаграме.
- Ранее с US Open снялись Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, а также София Кенин.
- US Open стартует 30 августа.
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