Стали известны результаты жеребьевки US Open в мужском одиночном разряде.
Первый сеянный турнира серб Новак Джокович в первом раунде сыграет с квалифаером. В четверть серба попал Аслан Карацев – россиянин стартует на Открытом чемпионате США матчем против Хауме Мунара.
Во второй четверти сетки посев возглавил Александр Зверев – он сыграет с Сэмом Куэрри. В этой же четверти оказался россиянин Карен Хачанов – за выход во второй раунд он поборется с Ллойдом Харрисом.
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Андрей Рублев попал в третью четверть – россиянин стартует на US Open с матча против квалифаера. Стефанос Циципас сыграет с Энди Марреем. Встретиться с греком или британцем Рублев может уже в четвертьфинале.
Второй сеянный турнира Даниил Медведев попал в нижнюю четверть сетки – его ждет матч против Ришара Гаске. Также в четверти первой ракетки России оказался Каспер Рууд, который сыграет Жо-Вильфридом Тсонга.
Предполагаемые четвертьфиналы в случае, если топ-сеяные игроки преодолеют первые стадии: Джокович – Берреттини, Рублев – Циципас, Зверев – Шаповалов, Медведев – Рууд.
- Действующий чемпион US Open – австриец Доминик Тим.
- Открытый чемпионат США стартует 30 августа и завершится 12 сентября.
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