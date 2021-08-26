Стали известны результаты жеребьевки US Open в женском одиночном разряде.

Первая сеянная турнира Эшли Барти из Австралии попала в верхнюю четверть сетки – она стартует с матча против россиянки Веры Звонаревой. Также в этой части сетки оказалась Ига Швёнтек – польская теннисистка начнет турнир встречей с квалифаером. Уже в 1/4 финала Швёнтек и Барти могут встретиться. Вероника Кудерметова сыграет с румынкой Сораной Кирстей, Анастасия Потапова – с Джессикой Пегулой из США.

Вторую четверть возглавила Каролина Плишкова – чешская теннистка в первом раунде встретится с Кэти Макнелли. В этой же части сетки Бьянка Андрееску поборется с Викторией Голубиц. Анастасия Павлюченкова стартует на US Open матчем против американки Элисон Риске, Варвара Грачева и Людмила Самсонова сыграют с квалифаерами.

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Наоми Осака оказалась в третьей четверти – японка начнет турнир встречей с Мари Бузковой. Потенциальная соперница Осаки по 1/4, украинка Элина Свитолина встретится с квалифаером. Дарья Касаткина поборется за выход во второй раунд с Цветаной Пиронковой из Болгарии.

Во нижней части сетки посев возглавила белоруска Арина Соболенко – вторая ракетка мира стартует на Открытом чемпионате США матчем против Нины Стоянович из Сербии. Екатерина Александрова сыграет с итальянкой Сарой Эррани, Анна Блинкова – с квалифаером.

Действующая чемпионка US Open – японка Наоми Осака.

Открытый чемпионат США стартует 30 августа и завершится 12 сентября.

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