Теннисист из Латвии Эрнест Гулбис во втором круге квалификации US Open в матче против словака Филипа Горански нецензурно обругал систему автоматизированного судейства Hawk-Eye Live.
Когда при счете 6:4, 6:5 во второй раз стало «ровно», Гулбис, не реализовавший в том гейме на подаче соперника четыре матчбола, не смог сдержать эмоции и выругался.
«На *** [фиг] эту ****** [долбаную] лживую ********* [уродскую] систему», – проорал он и добавил по-русски: «***** [блин]».
ATP Стокгольм
«Рад, что Надаль не выступает на этом турнире». Циципас проиграл Рафе 2 финала и вышел в третий
- Гулбис победил в матче со счетом 6:4, 7:5.
- За место в основной сетке он поборется с французом Кентеном Алисом.
Даниил Медведев: «Дзюба – уникальный футболист. Говорят, он ничего не умеет, а он просто продолжает забивать»
Теннис
Гулбису теперь будет еще больше не до тенниса. У теннисиста родилась дочь
Уимблдон
Джокович: «Ко мне вернулась любовь к теннису»