Теннисист из Латвии Эрнест Гулбис во втором круге квалификации US Open в матче против словака Филипа Горански нецензурно обругал систему автоматизированного судейства Hawk-Eye Live.

Когда при счете 6:4, 6:5 во второй раз стало «ровно», Гулбис, не реализовавший в том гейме на подаче соперника четыре матчбола, не смог сдержать эмоции и выругался.

«На *** [фиг] эту ****** [долбаную] лживую ********* [уродскую] систему», – проорал он и добавил по-русски: «***** [блин]».

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Гулбис победил в матче со счетом 6:4, 7:5.

За место в основной сетке он поборется с французом Кентеном Алисом.

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