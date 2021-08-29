Разбирая карьеру Федерера, эксперты чаще всего вспоминают восемь титулов на Уимблдоне или невероятный двойной триумф на Australian Open в 2017-2018 годах, когда многие уже сомневались в возвращении на вершину. Отношения Роджера с US Open незаслуженно остаются в тени, хотя именно этот турнир сильнее всего повлиял на восприятие швейцарца и разделил его карьеру на три отрезка. Самый успешный этап Федерера начался с успеха в Нью-Йорке и закончился там же шесть лет спустя.

Роджер начал сезон-2004 в статусе действующего победителя Уимблдона, но еще не достиг величия и не гарантировал культовый статус. Именно в тот год обаятельный брюнет сделал огромный рывок – превратился из молодой звезды в гения и привлек армию фанатов. За первые восемь месяцев 2004-го Федерер взял восемь титулов, включая мэйджоры в Англии и Австралии, и пробился на вершину рейтинга. Несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос» и Олимпиады, никто не преуменьшал его достижения – счет 60-6 по матчам перед US Open подтверждал потрясающую форму будущего рекордсмена.

Раньше именно американский «Шлем» оставался для Роджера непреодолимым препятствием – за карьеру он ни разу не проходил в Нью-Йорке дальше четвертого раунда. В 2004-м Федерер превзошел этот результат благодаря отказу румына Андрея Павела, но в четвертьфинале его ждал тяжелейший тест – местный фаворит Андре Агасси, который дважды брал US Open и оставался мощным противником даже в 34 года. Американец шел на шестом месте и проиграл три последних матчах против Роджера, но даже статистика не делала его андердогом в глазах журналистов и зрителей.

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Андре Агасси, 2004 Фото: Getty Images

Атмосфера перед битвой накалилась до предела – из-за постоянной накрывающего «Флашинг Медоус» ливня встреча оказалась под угрозой срыва. Противники все-таки успели провести три сета, и Федерер вышел вперед (6:3, 2:6, 7:5), но дождь не позволил доиграть, и кульминацию отложили на следующий день. Как часто бывает, перерыв вдохновил Агасси – американец забрал четвертую партию со счетом 6:3 и перевел выяснение отношений в десайдер. «Я планировал играть агрессивно, как в начале матча, – вспоминал Федерер. – Но затем понял, что такой подход больше не работает. Нужно было действовать осторожно и обязательно попадать в корт первой подачей. В таких условиях легко можно лишиться уверенности, сорвать удар и запустить мяч куда-то очень далеко».

Несмотря на экстремальные обстоятельства и давление Агасси, швейцарец впервые показал в настолько важный момент умение адаптировать тактику и действовать разнообразно. Он перешел в выжидательный режим, спас несколько брейк-пойнтов и стерпел напор соперника. Американец все-таки не выдержал перестрелки и уступил в решающем фрейме с тем же счетом, с каким сам выиграл предыдущий. «Я ждал ошибки, – объяснял счастливый Роджер. – Думаю, решающую роль сыграло то, что я уже вел 2-1. Он знал, что один просчет будет стоить ему всего матча, а мне – всего лишь четвертой партии. Этот фактор сработал в мою пользу».

Роджер Федерер на US Open-2004 Фото: Getty Images

Тяжелая победа над Агасси воодушевила Федерера – в полуфинале он легко разобрался с Тимом Хенменом (6:3, 6:4, 6:4), а в матче за титул унизил двумя баранками Ллейтона Хьюитта (6:0. 7:6(3), 6:0). «Я чуть не расплакался, – признавался швейцарец после важнейшего трофея. – Мне трудно осознать масштаб этого достижения. Даже в самых смелых мечтах я не представлял, что выиграю US Open. Если ты справился с Нью-Йорком, то справишься со всем».

Четвертьфинал получился уникальным во многих отношениях. Во-первых, это один из редких матчей Федерера, в которых болельщики активнее поддерживали его оппонента, но даже их симпатии не поколебали швейцарца. Во-вторых, современные зрители часто считают Роджера олицетворением интеллигентности и элегантности, но в тот раз после матчбола он испустил победный рык и порвал футболку. Если у него и сформировался комплекс перед US Open, то в 2004-м Федерер раскрепостился и оставил проблемы в прошлом – причем сделал это не в финале, а именно против Агасси.

Весь оставшийся год лидер рейтинга оставался неудержим и провел еще 12 матчей без поражений. Он стал первым после Матса Виландера в 1988-м, кому удалось выиграть три «Шлема» за сезон, а затем сделал еще два аналогичных хет-трика. В 2005-м Роджер снова разобрался с Агасси в Нью-Йорке – на этот раз в финале. «Он не оставил ни одного безопасного места на корте, – вспоминал Андре. – Его подача, прием, движение и игра у сетки великолепны. Он настолько универсален, что превосходит всех остальных игроков тура по пяти разным критериям». Спустя два года Роджер подтвердил доминирование в очередном финале US Open – на этот раз жертвой хладнокровного гения в трех сетах пал молодой Новак Джокович.

В следующие несколько лет броня Федерера все же треснула: серб отомстил ему за прошлогоднее поражение в 1/2 Australian Open-2008 и взял первый «Шлем», Надаль первым со времен Бьорна Борга одновременно выиграл Уимблдон и «Ролан Гаррос», дерзкий Хуан Мартин дель Потро сенсационно растерзал швейцарца и стал первым новым победителем US Open за пять лет. Однако превосходство Роджера в теннисной иерархии по-прежнему не вызывало сомнений до 2010-го, пока он не встретился с Джоковичем в полуфинале американского мэйджора. Тот матч казался идеальным шансом доказать, что прошлогоднее поражение – лишь недоразумение, и Федереру по-прежнему нет равных.

После победы фаворита в первом сете (7:5) казалось, что Новак вот-вот развалится – до этого он три года подряд уступал в Нью-Йорке. Во второй партии серб неожиданно уничтожил Роджера (6:1), но в третьей снова позволил сопернику сделать брейк в решающий момент (5:7) и оказался на грани поражения. Федерер уже много лет дожимал оппонентов в аналогичных ситуациях, и здесь его победа уже не вызывала сомнений, но что-то пошло не так: Джокович дважды взял подачу швейцарца в четвертой партии (6:2), а в пятой отыграл два матчбола и пробился в финал (7:5). «Я закрыл глаза и лупил форхэнды так быстро, как мог, – признался Ноле. – Рассуждал так: если попаду в корт, то хорошо. Если нет, то это будет лишь очередное поражение от Роджера на US Open».

Вынос принципиального соперника и выход в тот финал повлияли на карьеру Джоковича точно так же, как победа Федерера над Агасси в 2004-м – на карьеру швейцарца. Хотя в матче за титул серб уступил Надалю, но именно встреча с Роджером изменила расклад сил и вдохновила Новака на мощнейший сезон-2011. Тогда он выиграл семь турниров подряд и стал автором второй по продолжительности победной серии в ATP с начала сезона – 42 матча. После побед на Australian Open и Уимблдоне Джокович устроил ремейк прошлогодней схватки с Федерером в 1/2 US Open – только на этот раз отыгрался с 0-2 по сетам и все-таки взял титул в финале у Надаля. Раньше на звание лучшего теннисиста в мире претендовали только Роджер и Рафа, но в начале 2010-х Ноле вышел на первый план и сформировал Большую тройку.

На карьеру Федерера два поражения подряд в Нью-Йорке от Джоковича оказали противоположное значение. Швейцарец рассчитывал доказать, что он все еще на пике, но провалился. Конечно, он не отступил и еще не раз бился на равных с молодыми противниками, но именно в тот период Роджер впервые напомнил раненого пожилого льва, у которого уже не всегда получается доказать превосходство над злыми и амбициозными претендентами. С тех пор Федерер взял лишь четыре «Шлема», пока два противника огромным шагами сокращали отставание.

Легендарный камбэк Джоковича против Федерера в 2011-м. И опять 40-15!

Карьера великих спортсменов редко определяется несколькими матчами, но именно победа над Агасси и поражение от Джоковича на US Open очертили границы периода, за который многие считают Роджера лучшим в истории. Возможно, если бы 23-летний швейцарец дрогнул в 2004-м и вылетел в четвертьфинале, сейчас его имя ничем не выделялось бы на фоне других теннисистов, сверкавших лишь несколько сезонов. То же касается Новака, который благодаря выигранному полуфиналу в 2010-м превратился в мощную, хладнокровную и эффективную версию самого себя.

Если Роджер Федерер все-таки вернется на корт в следующем году, ему стоит завершить карьеру на стадионе Артура Эша – там, где он прожил самые радостные и трагичные моменты карьеры.

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