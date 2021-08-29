30 августа в Нью-Йорке стартует US Open – четвертый и последний турнир «Большого шлема» в сезоне-2021. Турнир традиционно продлится две недели, женский финал состоится 11 сентября, мужской – 12 сентября. Великолепные матчи от первых кругов до рубки за титул в полном объеме покажет Eurosport.ru: канал, сайт, а главное – мобильное приложение.

Почему удобнее всего смотреть US Open в приложении?

Телевизор телевизором, но мобильное приложение Eurosport – новый шаг в просмотре теннисного контента. Чтобы посмотреть нужный матч, не нужно находиться дома или пытаться поймать телевещание в телефонном браузере. Достаточно скачать приложение – и весь US Open будет как на ладони.

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Чтобы получить полную картину, подписывайся на видеоконтент Eurosport – удобный сервис стоит всего 349 рублей в месяц (меньше 12 рублей в сутки – у вас же есть 12 рублей в сутки?), а в год сумма падает до 1750 рублей (4 рубля 80 копеек в день!). HD-качество, доступ с нескольких устройств, трансляции с разных камер и разных кортов – и все по не самой кусачей цене.

Лови ссылки на скачивание:

Выбирай приложение, потому что там будут показаны абсолютно все матчи US Open. Да-да, абсолютно все – и личные разряды, и парные. Можно и пересмотреть желаемые игры в записи.

Вкладка «Смотреть» – внизу, и там безумное богатство теннисного видеоконтента: не только матчей в прямом эфире и в записи, но также хайлайтов и самых ярких моментов вроде споров с судьями или особо красивых розыгрышей. Это регулируется на верхней панели: лента – то, что выбрала редакция, прямой эфир – объяснять не надо.

US Open Фото: Getty Images

А еще можно нажать на вкладку «Виды спорта» и выбрать теннис: два клика – и тебе откроются не только видеоматериалы, но и текстовые. Все последние новости, интервью и эксклюзивы.

А что все-таки с телеканалом?

Разумеется, телеканалы Eurosport и сайт Eurosport.ru также показывают US Open – как иначе? В первую неделю на Eurosport 2 и Eurosport Gold игровой день стартует в 18:00 по московскому времени, на Eurosport 1 – на час позже, после «Вуэльты». Кроме воскресенья – зрителям Eurosport 1 придется подождать до 22:00. А на второй неделе в эфире Eurosport 1 можно увидеть абсолютно все.

Команда комментаторов от Eurosport.ru снова в деле. У микрофона – Вадим Кольцов, Владас Ташев, Илья Рывлин, Николай Саприн, Максим Янчевский, Софья Авакова, Александр Собкин, Сергей Дерябкин, Кирилл Дышловой, Сергей Горбунов, Александр Каливод и Илья Геец. Помогать зрителю разбираться в тонкостях будут неподражаемые эксперты – Анна Чакветадзе, Николай Давыденко, Екатерина Бычкова, Анастасия Мыскина и Надежда Петрова.

Фавориты

У Новака Джоковича не получилось сделать шаг к «Золотому» шлему – он выбыл в полуфинале Олимпиады и не взял даже бронзу. Но еще есть шанс на календарный – именно серб выиграл в 2021 году Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. После неудачных Игр в Токио он нигде не выступал и посвятил свободное от турниров время подготовке к самому главному старту.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Джокович – единственный представитель «Биг-3» на USO: с мэйджора заранее снялись Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Действующий победитель USO Доминик Тим тоже пропускает турнир из-за травмы. Поэтому противостоять одному из 20-кратных будет молодежь во главе с Даниилом Медведевым, Александром Зверевым и Стефаносом Циципасом. Все трое доходили до финалов «ТБШ», но неизменно проигрывали. Помимо Медведева, Россию представляют Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и пробившийся через квалификацию Евгений Донской.

В женской сетке у России нет фаворитов, а Вера Звонарева попала в первом круге на первую ракетку мира Эшли Барти, которая может выиграть второй «Шлем» подряд. Россию представляют также Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Варвара Грачева, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Среди фавориток – вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и недавно выигравшая титул украинка Элина Свитолина.

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