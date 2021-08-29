30 августа стартует US Open – последний мэйджор сезона-2021. В первый день в борьбу вступают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской, Дарья Касаткина, Анна Блинкова и Екатерина Александрова. Из зарубежных супертопов очный матч проведут Стефанос Циципас и Энди Маррей, также выступят Арина Соболенко и Элина Свитолина.

Арена Артура Эша

Мэдисон Киз (США) – Слоан Стивенс (США) – начало в 19:00 мск

US Open Медведев и Рублев пройдут дальше, Маррей – нет. Ставки на US Open 7 ЧАСОВ НАЗАД

Энди Маррей (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция, 3)

Наоми Осака (Япония, 3) – Мари Бузкова (Чехия) – не ранее 02:00 мск

Даниил Медведев (Россия, 2) – Ришар Гаске (Франция)

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Арена Луи Армстронга

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Донна Векич (Хорватия) – начало в 18:00 мск

Джон Изнер (США, 19) – Брэндон Накасима (США)

Кори Гауфф (США, 21) – Магда Линетт (Польша)

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Нина Стоянович (Сербия) – не ранее 02:00 мск

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) – Ник Кирьос (Австралия)

Grandstand

Симона Халеп (Румыния, 12) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 18:00 мск

Андрей Рублев (Россия, 5) – Иво Карлович (Хорватия)

Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Жо-Вильфрид Тсонга (Франция)

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Тереза Мартинкова (Чехия)

Корт №17

Евгений Донской (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – начало в 18:00 мск

Анжелик Кербер (Германия, 16) – Даяна Ястремская (Украина)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребекка Марино (Канада)

Френсис Тиафо (США) – Кристофер Юбенкс (США) – не ранее 00:00 мск

Элина Свитолина Фото: Getty Images

Корт №5

Ричардас Беранкис (Литва) – Диего Шварцман (Аргентина, 11) – начало в 18:00 мск

Даниэль Коллинс (США) – Карла Суарес Наварро (Испания)

Григор Димитров (Болгария, 15) – Сэм Риффис (США)

Эмма Наварро (США) – Кристина Макхэйл (США)

Корт №10

Тьяго Монтейро (Бразилия) – Дэн Эванс (Великобритания, 24) – начало в 18:00 мск

Хизер Уотсон (Великобритания) – Кая Юван (Словения)

Кристина Младенович (Франция) – Йоханна Конта (Великобритания)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)

Корт №13

Душан Лайович (Сербия) – Бенуа Пэр (Франция) – начало в 18:00 мск

Маркос Джирон (США) – Антуан Хоан (Франция)

Алиша Паркс (США) – Ольга Данилович (Сербия)

Элис Мертенс (Бельгия, 15) – Ребекка Петерсон (Швеция)

Корт №4

Юлия Путинцева (Казахстан, 31) – Кайя Канепи (Эстония) – начало в 18:00 мск

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Пабло Андухар (Испания)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Габриэла Рузе (Румыния)

Гвидо Пелья (Аргентина) – Филипп Краинович (Сербия)

Юлия Путинцева, Казахстан Фото: Getty Images

Корт №6

Фелисиано Лопес (Испания) – Бернабе Сапата (Испания) – начало в 18:00 мск

Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Александра Саснович (Беларусь)

Ивана Йорович (Сербия) – Мария Камила Осорио (Колумбия)

Миомир Кечманович (Сербия) – Артур Риндеркнех (Франция)

Корт №7

Иржи Веселы (Чехия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – начало в 18:00 мск

Марко Трунхеллити (Аргентина) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 29)

Цветана Пиронкова (Болгария) – Дарья Касаткина (Россия, 25)

Ализе Корне (Франция) – Онс Жабер (Тунис, 20)

Корт №8

Майар Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина) – начало в 18:00 мск

Кристиан Гарин (Чили, 16) – Норберт Гомбос (Словакия)

Алекс Молчан (Словакия) – Джем Илькель (Турция)

Корт №9

Петер Гожовчик (Германия) – Юго Умбер (Франция, 23) – начало в 18:00 мск

Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Адриан Маннарино (Франция)

Ребека Машарова (Испания) – Ана Богдан (Румыния)

Валентини Грамматикопулу (Греция) – Анна Блинкова (Россия)

Корт №11

Энн Ли (США) – Зузана Кучова (Словакия) – начало в 18:00 мск

Марин Чилич (Хорватия, 30) – Филипп Кольшрайбер (Германия)

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Астра Шарма (Австрия)

Доминик Кёпфер (Германия) – Кентен Алис (Франция)

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

Корт №13

Факундо Баньис (Аргентина) – Таро Даниэль (Япония) – начало в 18:00 мск

Сара Эррани (Италия) – Екатерина Александрова (Россия, 32)

Андреа Петкович (Германия) – Ирина Бегу (Румыния)

Камиль Майхшак (Польша) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Корт №14

Лейла Фернандес (Канада) – Ана Конюх (Хорватия) – начало в 18:00 мск

Педро Мартинес (Испания) – Джеймс Дакуорт (Австралия)

Алексей Попырин (Австралия) – Раду Албот (Молдова)

Бернарда Пэра (США) – Тамара Зиданшек (Словения)

Корт №15

Генри Лааксонен (Швейцария) – Джон Миллман (Австралия) – начало в 18:00 мск

Каролин Гарсия (Франция) – Хэрриет Дарт (Великобритания)

Ботик Ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Карлос Табернер (Испания)

Джасмине Паолини (Италия) – Ярослава Шведова (Казахстан)

US Open US Open-2021 в приложении и на телеканалах Eurosport – как смотреть 10 ЧАСОВ НАЗАД