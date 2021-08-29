30 августа стартует US Open – последний мэйджор сезона-2021. В первый день в борьбу вступают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской, Дарья Касаткина, Анна Блинкова и Екатерина Александрова. Из зарубежных супертопов очный матч проведут Стефанос Циципас и Энди Маррей, также выступят Арина Соболенко и Элина Свитолина.
Арена Артура Эша
Мэдисон Киз (США) – Слоан Стивенс (США) – начало в 19:00 мск
US Open
Медведев и Рублев пройдут дальше, Маррей – нет. Ставки на US Open
Энди Маррей (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция, 3)
Наоми Осака (Япония, 3) – Мари Бузкова (Чехия) – не ранее 02:00 мск
Даниил Медведев (Россия, 2) – Ришар Гаске (Франция)
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Арена Луи Армстронга
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Донна Векич (Хорватия) – начало в 18:00 мск
Джон Изнер (США, 19) – Брэндон Накасима (США)
Кори Гауфф (США, 21) – Магда Линетт (Польша)
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Нина Стоянович (Сербия) – не ранее 02:00 мск
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) – Ник Кирьос (Австралия)
Grandstand
Симона Халеп (Румыния, 12) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 18:00 мск
Андрей Рублев (Россия, 5) – Иво Карлович (Хорватия)
Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Жо-Вильфрид Тсонга (Франция)
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Тереза Мартинкова (Чехия)
Корт №17
Евгений Донской (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – начало в 18:00 мск
Анжелик Кербер (Германия, 16) – Даяна Ястремская (Украина)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребекка Марино (Канада)
Френсис Тиафо (США) – Кристофер Юбенкс (США) – не ранее 00:00 мск
Элина Свитолина
Фото: Getty Images
Корт №5
Ричардас Беранкис (Литва) – Диего Шварцман (Аргентина, 11) – начало в 18:00 мск
Даниэль Коллинс (США) – Карла Суарес Наварро (Испания)
Григор Димитров (Болгария, 15) – Сэм Риффис (США)
Эмма Наварро (США) – Кристина Макхэйл (США)
Корт №10
Тьяго Монтейро (Бразилия) – Дэн Эванс (Великобритания, 24) – начало в 18:00 мск
Хизер Уотсон (Великобритания) – Кая Юван (Словения)
Кристина Младенович (Франция) – Йоханна Конта (Великобритания)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)
Корт №13
Душан Лайович (Сербия) – Бенуа Пэр (Франция) – начало в 18:00 мск
Маркос Джирон (США) – Антуан Хоан (Франция)
Алиша Паркс (США) – Ольга Данилович (Сербия)
Элис Мертенс (Бельгия, 15) – Ребекка Петерсон (Швеция)
Корт №4
Юлия Путинцева (Казахстан, 31) – Кайя Канепи (Эстония) – начало в 18:00 мск
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Пабло Андухар (Испания)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Габриэла Рузе (Румыния)
Гвидо Пелья (Аргентина) – Филипп Краинович (Сербия)
Юлия Путинцева, Казахстан
Фото: Getty Images
Корт №6
Фелисиано Лопес (Испания) – Бернабе Сапата (Испания) – начало в 18:00 мск
Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Александра Саснович (Беларусь)
Ивана Йорович (Сербия) – Мария Камила Осорио (Колумбия)
Миомир Кечманович (Сербия) – Артур Риндеркнех (Франция)
Корт №7
Иржи Веселы (Чехия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – начало в 18:00 мск
Марко Трунхеллити (Аргентина) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 29)
Цветана Пиронкова (Болгария) – Дарья Касаткина (Россия, 25)
Ализе Корне (Франция) – Онс Жабер (Тунис, 20)
Корт №8
Майар Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина) – начало в 18:00 мск
Кристиан Гарин (Чили, 16) – Норберт Гомбос (Словакия)
Алекс Молчан (Словакия) – Джем Илькель (Турция)
Корт №9
Петер Гожовчик (Германия) – Юго Умбер (Франция, 23) – начало в 18:00 мск
Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Адриан Маннарино (Франция)
Ребека Машарова (Испания) – Ана Богдан (Румыния)
Валентини Грамматикопулу (Греция) – Анна Блинкова (Россия)
Корт №11
Энн Ли (США) – Зузана Кучова (Словакия) – начало в 18:00 мск
Марин Чилич (Хорватия, 30) – Филипп Кольшрайбер (Германия)
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Астра Шарма (Австрия)
Доминик Кёпфер (Германия) – Кентен Алис (Франция)
Екатерина Александрова
Фото: Getty Images
Корт №13
Факундо Баньис (Аргентина) – Таро Даниэль (Япония) – начало в 18:00 мск
Сара Эррани (Италия) – Екатерина Александрова (Россия, 32)
Андреа Петкович (Германия) – Ирина Бегу (Румыния)
Камиль Майхшак (Польша) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Корт №14
Лейла Фернандес (Канада) – Ана Конюх (Хорватия) – начало в 18:00 мск
Педро Мартинес (Испания) – Джеймс Дакуорт (Австралия)
Алексей Попырин (Австралия) – Раду Албот (Молдова)
Бернарда Пэра (США) – Тамара Зиданшек (Словения)
Корт №15
Генри Лааксонен (Швейцария) – Джон Миллман (Австралия) – начало в 18:00 мск
Каролин Гарсия (Франция) – Хэрриет Дарт (Великобритания)
Ботик Ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Карлос Табернер (Испания)
Джасмине Паолини (Италия) – Ярослава Шведова (Казахстан)
US Open
US Open-2021 в приложении и на телеканалах Eurosport – как смотреть
US Open
US Open важен для Федерера. Там он обрел величие и уступил корону