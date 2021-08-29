Первый и второй номер России оказались в числе хедлайнеров стартового дня Открытого чемпионата США-2021.

Ришар Гаске – Даниил Медведев

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У второго сеяного Медведева не должно возникнуть проблем с 35-летним ветераном Гаске, который идет на 82-м месте рейтинга ATP. Даниил должен уверенно закрывать француза в трех сетах с крупным счетом – несмотря на отданную партию на St Petersburg Open в 2020 году. Тогда форма Медведева не была идеальной, а US Open – его любимый турнир «Большого шлема». Русский номер один отлично подготовился к американской серии турниров и если вылетит, то от кого-то из топов.

Энди Маррей – Стефанос Циципас

Мега-заявка первого круга – матч третьей ракетки мира Циципаса против победителя US Open-2012 Энди Маррея. В 2019-м Циципасу уже не повезло попасть на сильного игрока из несеяных – грека отправил отдыхать Андрей Рублев. Грядущий матч также будет упорным и неуступчивым, но Стефанос все-таки дожмет возрастного британца: за два года он сильно прибавил, последний результат – полуфинал на харде в Цинциннати.

Андрей Рублев – Иво Карлович

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Вторая ракетка России стартует матчем с 42-летним Иво Карловичем, чей рост – 2,11 метра (больше, чем у Джона Изнера). Карлович – мастер пушечной подачи, но вряд ли это должно смущать нынешнего Рублева. Даже если у Андрея будут трудности с геймами на подаче соперника

Цветана Пиронкова – Дарья Касаткина

Хардовые «Шлемы» даются Дарье не очень хорошо – последние 4 сезона она не проходила дальше второго круга ни в Мельбурне, ни в Нью-Йорке. Кроме того, результаты Касаткиной на US Open серии-2021 идут по нисходящей: от финала Сан-Хосе и зарубы с Онс Жабер в Монреале до разгромного поражения Магде Линетт в Кливленде. Впрочем, Цветана Пиронкова вообще была вне игры с момента крупного влета Юлии Путинцевой в первом круге Уимблдоне. Поэтому Дарья должна проходить дальше, но не без проблем: один сет болгарка может затащить. Не больше.

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