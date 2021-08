«Я был потрясен, когда увидел, что они со мной сделали», – публично психанул Кафельников и первым же рейсом вылетел в Россию.

Действующий чемпион «Ролан Гаррос»-1996, четвертая ракетка мира и лидер сезона по победам (57) бойкотировал US Open, хотя почти дотянулся до №1 рейтинга АТР. Конфуз случился после жеребьевки – Кафельникова бесцеремонно вытолкали из топ-6, а четвертым посеяли хорвата Горана Иванишевича. Вспыльчивый русский не стал мириться с произволом и закатил скандал, где отказ оказался единственно действенным решением.

Новая система посева

При посеве организаторы решили отойти от принятого везде, кроме Уимблдона, принципа. Помимо мировой классификации неожиданно стали учитывать телевизионный рейтинг, достижения спортсменов на конкретном покрытии и потенциально успешный проход теннисистов по сетке.

К тому же в день жеребьевки на Манхэттене в сетку на 128 человек сначала расставили 112 несеяных игроков, а затем с помощью фишек заполнили оставшиеся слоты сеяными. Такая практика на «ТБШ» использовалась впервые. Руководство якобы до последнего трясло апдейты о травмах топов, чтобы составить корректный посев.

Топ-7 выглядела так: в первой графе – мировой рейтинг игроков ATP, во второй – посев на US Open-1996.

Пит Сампрас 1 1 Томас Мустер 2 3 Майкл Чанг 3 2 Евгений Кафельников 4 7 Борис Беккер 5 – Горан Иванишевич 6 4 Рихард Крайчек 7 5 Андре Агасси 8 6

«Посев игроков – это прогноз их турнирного результата, – объяснил логику сомнительного хода президент Ассоциации тенниса США (USTA) и директор US Open Лэс Снайдер. – Надеюсь, люди поймут, что я делаю это, потому что действительно считаю такой ход верным. Но, конечно, мой взгляд разделят не все».

Кафельников точно не разделял и мог несколькими контраргументами разбить позицию чиновника.

Евгений был в шикарной форме и подходил к турниру с двумя французскими мэйджорами в руках: в 1996 году взял личку, а следом пару с чехом Даниэлем Вацехом.

Популярность первого русского в ATP. Отечественный теннис в Кубке Дэвиса расцветал – финалы 1995 и 1996 годов, победы над кумирами миллионов – немцами Михаэлем Штихом и Борисом Беккером, рекордные 57 выигранных матчей за сезон. Для примера, неугомонный Андрей Рублев в 2021-м настрелял пока 41 таких.

Постепенное восстановление после травмы, из-за которой он пропустил промежуточные турниры в Канаде и Америке – снялся с Genovese Hamlet Cup в Лонг-Айленде.

Фактом о недавней травме ребра после резонансного отъезда Кафельникова организаторы US Open и прикрылись. К тому же медицинское заключение врача все-таки лежало на столе менеджеров турнира – русский мог лишиться очков, ведь за отказы штрафуют. Но в действительности Кафельников финалил восстановление – Евгений оценил шансы на борьбу за первое место и шел на поправку. «Я в хорошей форме и через несколько дней был бы в порядке, – сказал Кафельников позже. – Но я так расстроен».

Днем позже, после того как Кафельников ретировал, жеребьевку «ТБШ» повторили: официальная версия – нарушение процедуры. «Поговорив с игроками, агентами и заинтересованными лицами, мы решили составить сетку заново, но посев оставить прежним», – оправдывался Снайдер.

«По сути, они сыграли в пользу американских игроков», – сетовал Кафельников. В изданиях также всплывали подобные инсайды. Якобы турнир и CBS – главный канал США, владеющий правами на трансляцию US Open – хотели финал соотечественников. Такие подозрения не беспочвенны.

Андре Агасси на жребии занял шестое место, хотя в мире был восьмым. Взлет в посеве защитил его от возможного четвертьфинала с сильнейшим Питом Сампрасом и отправил в другую часть сетки. Повезло и еще одной звезде США Майклу Чангу – он махнулся с австрийцем Томасом Мустером и благодаря №2 не мог пересечься с Питом раньше финала. Выше рейтинга посеяли вообще всех американцев: Джима Курье, Маливая Вашингтона и Тодда Мартина. Сразу трое из этой братии оказались на стадии 1/2, а 8 сентября страна ликовала – в финале арена Артура Эша приветствовала соотечественников. Сампрас легко взял титул у Чанга – 6-1, 6-4, 7-6(3).

Решение Кафельникова уехать из-за несправедливости, как потом признался директор US Open Снайдер, оказалось для него шокирующим. «Если теперь он говорит, что не играет из-за пренебрежения, а не из-за травмы, это интересно, – заявил Снайдер. – Думаю, так Кафельников навлекает на себя презрение».

А вот глава ATP Tour Марк Майлз не согласился с коллегой. В ассоциации заявили, что субъективная система посева представляет собой фаворитизм, а значит, Кафельникова не накажут за снятие с турнира. «Совершенно неприемлемо и несправедливо то, как US Open провел эту жеребьевку, и это совершенно нечестно по отношению к Евгению, – заступился за русского Майлз. – Он весь год боролся за четвертое место в рейтинге и заслужил посев выше».

Махинации с сеткой сегодня

Неприятности 1996-го хозяев мало чему научили. В эпоху, когда прозрачность больших структур важна, американский турнир перешел на жеребьевку в кулуарах. С 2017-го там тасуют игроков за закрытыми дверьми.

«Моя основная обязанность – формирование сетки, – рассказывал рефери US Open Зоран Фримонт. – На церемонии жеребьевки мы решаем, кому с кем играть. На ней присутствуют разные представители. У нас есть список участников, и процесс разделен на два этапа: несеяных игроков расставляет компьютер, а сеяных мы руками раскидываем с помощью фишек». Но именно на US Open алгоритмы регулярно давали сбой, что доказало десятилетнее расследование. Его объектом стали 41 турнир «БШ» в период с 2001-го по 2010-й. По предположениям специалистов нерейтинговых игроков на US Open чаще, чем на остальных мэйджорах отправляли биться к самому рейтинговому топу.

Два лучших игрока в каждом розыгрыше первого раунда могут сыграть с любым несеяным, чей номер держится в промежутке между №33 и №128. За последние 10 лет средний рейтинг соперников для №1 и №2 женского розыгрыша составлял 98,5, а у мужчин – 97,2. Хотя случайный жребий должен дать среднее значение – 80,5.

«Если вы посмотрите на три других турнира «Большого шлема» за тот же период, то средний рейтинг соперников двух лучших посевов как у мужчин, так и у женщин был близок к 80», – объяснил один из участников расследования.

Теннисная судьба дважды была немилостива к американцу Сковиллу Дженкинсу – в 2004-м он был самым нерейтинговым теннисистом мэйджора и в первом круге попал на вторую ракетку Энди Роддика, а в 2007-м – четвертым с конца – на №1 Роджера Федерера. «Иногда мне кажется, что они ставят топам тех соперников, каких захотят сами, – жаловался Дженкинс. – Если бы кто-нибудь вышел завтра и сказал: «Все это время мы не проводили случайную жеребьевку, а выбирали по определенной системе», меня бы это не удивило».

Остается дождаться нового расследования спецов или радикального, как в 96-м, выпада в сторону местной власти. Показательный отъезд Евгения повлиял на организаторов турнира – в 1997-м на US Open вернулись к традиционной системе посева. Кафельников под № 3 во втором круге проиграл. Но уже справедливо.

