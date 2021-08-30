«Я был потрясен, когда увидел, что они со мной сделали», – публично психанул Кафельников и первым же рейсом вылетел в Россию.
Действующий чемпион «Ролан Гаррос»-1996, четвертая ракетка мира и лидер сезона по победам (57) бойкотировал US Open, хотя почти дотянулся до №1 рейтинга АТР. Конфуз случился после жеребьевки – Кафельникова бесцеремонно вытолкали из топ-6, а четвертым посеяли хорвата Горана Иванишевича. Вспыльчивый русский не стал мириться с произволом и закатил скандал, где отказ оказался единственно действенным решением.
US Open
Матчи Медведева и Рублева, Маррей – Циципас. 1-й день US Open
Новая система посева
При посеве организаторы решили отойти от принятого везде, кроме Уимблдона, принципа. Помимо мировой классификации неожиданно стали учитывать телевизионный рейтинг, достижения спортсменов на конкретном покрытии и потенциально успешный проход теннисистов по сетке.
Евгений Кафельников с трофеем «Ролан Гаррос»
Фото: Getty Images
К тому же в день жеребьевки на Манхэттене в сетку на 128 человек сначала расставили 112 несеяных игроков, а затем с помощью фишек заполнили оставшиеся слоты сеяными. Такая практика на «ТБШ» использовалась впервые. Руководство якобы до последнего трясло апдейты о травмах топов, чтобы составить корректный посев.
Топ-7 выглядела так: в первой графе – мировой рейтинг игроков ATP, во второй – посев на US Open-1996.
|Пит Сампрас
|1
|1
|Томас Мустер
|2
|3
|Майкл Чанг
|3
|2
|Евгений Кафельников
|4
|7
|Борис Беккер
|5
|–
|Горан Иванишевич
|6
|4
|Рихард Крайчек
|7
|5
|Андре Агасси
|8
|6
«Посев игроков – это прогноз их турнирного результата, – объяснил логику сомнительного хода президент Ассоциации тенниса США (USTA) и директор US Open Лэс Снайдер. – Надеюсь, люди поймут, что я делаю это, потому что действительно считаю такой ход верным. Но, конечно, мой взгляд разделят не все».
Кафельников точно не разделял и мог несколькими контраргументами разбить позицию чиновника.
- Евгений был в шикарной форме и подходил к турниру с двумя французскими мэйджорами в руках: в 1996 году взял личку, а следом пару с чехом Даниэлем Вацехом.
- Популярность первого русского в ATP. Отечественный теннис в Кубке Дэвиса расцветал – финалы 1995 и 1996 годов, победы над кумирами миллионов – немцами Михаэлем Штихом и Борисом Беккером, рекордные 57 выигранных матчей за сезон. Для примера, неугомонный Андрей Рублев в 2021-м настрелял пока 41 таких.
- Постепенное восстановление после травмы, из-за которой он пропустил промежуточные турниры в Канаде и Америке – снялся с Genovese Hamlet Cup в Лонг-Айленде.
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Фактом о недавней травме ребра после резонансного отъезда Кафельникова организаторы US Open и прикрылись. К тому же медицинское заключение врача все-таки лежало на столе менеджеров турнира – русский мог лишиться очков, ведь за отказы штрафуют. Но в действительности Кафельников финалил восстановление – Евгений оценил шансы на борьбу за первое место и шел на поправку. «Я в хорошей форме и через несколько дней был бы в порядке, – сказал Кафельников позже. – Но я так расстроен».
Днем позже, после того как Кафельников ретировал, жеребьевку «ТБШ» повторили: официальная версия – нарушение процедуры. «Поговорив с игроками, агентами и заинтересованными лицами, мы решили составить сетку заново, но посев оставить прежним», – оправдывался Снайдер.
«По сути, они сыграли в пользу американских игроков», – сетовал Кафельников. В изданиях также всплывали подобные инсайды. Якобы турнир и CBS – главный канал США, владеющий правами на трансляцию US Open – хотели финал соотечественников. Такие подозрения не беспочвенны.
Андре Агасси на жребии занял шестое место, хотя в мире был восьмым. Взлет в посеве защитил его от возможного четвертьфинала с сильнейшим Питом Сампрасом и отправил в другую часть сетки. Повезло и еще одной звезде США Майклу Чангу – он махнулся с австрийцем Томасом Мустером и благодаря №2 не мог пересечься с Питом раньше финала. Выше рейтинга посеяли вообще всех американцев: Джима Курье, Маливая Вашингтона и Тодда Мартина. Сразу трое из этой братии оказались на стадии 1/2, а 8 сентября страна ликовала – в финале арена Артура Эша приветствовала соотечественников. Сампрас легко взял титул у Чанга – 6-1, 6-4, 7-6(3).
Андре Агасси
Фото: Imago
Решение Кафельникова уехать из-за несправедливости, как потом признался директор US Open Снайдер, оказалось для него шокирующим. «Если теперь он говорит, что не играет из-за пренебрежения, а не из-за травмы, это интересно, – заявил Снайдер. – Думаю, так Кафельников навлекает на себя презрение».
А вот глава ATP Tour Марк Майлз не согласился с коллегой. В ассоциации заявили, что субъективная система посева представляет собой фаворитизм, а значит, Кафельникова не накажут за снятие с турнира. «Совершенно неприемлемо и несправедливо то, как US Open провел эту жеребьевку, и это совершенно нечестно по отношению к Евгению, – заступился за русского Майлз. – Он весь год боролся за четвертое место в рейтинге и заслужил посев выше».
Махинации с сеткой сегодня
Неприятности 1996-го хозяев мало чему научили. В эпоху, когда прозрачность больших структур важна, американский турнир перешел на жеребьевку в кулуарах. С 2017-го там тасуют игроков за закрытыми дверьми.
«Моя основная обязанность – формирование сетки, – рассказывал рефери US Open Зоран Фримонт. – На церемонии жеребьевки мы решаем, кому с кем играть. На ней присутствуют разные представители. У нас есть список участников, и процесс разделен на два этапа: несеяных игроков расставляет компьютер, а сеяных мы руками раскидываем с помощью фишек». Но именно на US Open алгоритмы регулярно давали сбой, что доказало десятилетнее расследование. Его объектом стали 41 турнир «БШ» в период с 2001-го по 2010-й. По предположениям специалистов нерейтинговых игроков на US Open чаще, чем на остальных мэйджорах отправляли биться к самому рейтинговому топу.
Два лучших игрока в каждом розыгрыше первого раунда могут сыграть с любым несеяным, чей номер держится в промежутке между №33 и №128. За последние 10 лет средний рейтинг соперников для №1 и №2 женского розыгрыша составлял 98,5, а у мужчин – 97,2. Хотя случайный жребий должен дать среднее значение – 80,5.
«Если вы посмотрите на три других турнира «Большого шлема» за тот же период, то средний рейтинг соперников двух лучших посевов как у мужчин, так и у женщин был близок к 80», – объяснил один из участников расследования.
Теннисная судьба дважды была немилостива к американцу Сковиллу Дженкинсу – в 2004-м он был самым нерейтинговым теннисистом мэйджора и в первом круге попал на вторую ракетку Энди Роддика, а в 2007-м – четвертым с конца – на №1 Роджера Федерера. «Иногда мне кажется, что они ставят топам тех соперников, каких захотят сами, – жаловался Дженкинс. – Если бы кто-нибудь вышел завтра и сказал: «Все это время мы не проводили случайную жеребьевку, а выбирали по определенной системе», меня бы это не удивило».
Остается дождаться нового расследования спецов или радикального, как в 96-м, выпада в сторону местной власти. Показательный отъезд Евгения повлиял на организаторов турнира – в 1997-м на US Open вернулись к традиционной системе посева. Кафельников под № 3 во втором круге проиграл. Но уже справедливо.
US Open
Медведев и Рублев пройдут дальше, Маррей – нет. Ставки на US Open
US Open
US Open-2021 в приложении и на телеканалах Eurosport – как смотреть