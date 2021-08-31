31 августа – второй день US Open. За дело возьмутся Карен Хачанов и Аслан Карацев, а также шесть представительниц России в женской сетке.
Арена Артура Эша
Александр Зверев (Германия, 4) – Сэм Куэрри (США) – начало в 19:00 мск
US Open
Такая уверенная победа Касаткиной на «Шлеме» ценится за две
Эшли Барти (Австралия, 1) – Вера Звонарева (Россия)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Хёльгер Руне (Дания) – начало не раньше 2:00 (мск)
Виктория Голубиц (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада, 6)
Арена Луи Армстронга
Анастасия Павлюченкова
Фото: Getty Images
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Кэти Макнелли (США) – начало в 18:00 мск
Эмма Радукану (Великобритания) – Дженнифер Брэйди (США, 13)
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Денис Шаповалов (Канада, 7)
Элисон Риске (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – начало не раньше 2:00 (мск)
Тэйлор Фритц (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 14)
Grandstand
Сальваторе Карузо (Италия) – Кэй Нисикори (Япония) – начало в 18:00 мск
Жереми Шарди (Франция) – Маттео Берреттини (Италия, 6)
Джейми Лёб (США) – Ига Швёнтек (Польша, 7)
Петра Квитова (Чехия, 10) – Полона Херцог (Словения)
Корт №17
Сунву Квон (Южная Корея) – Райлли Опелка (США, 22) – начало в 18:00 мск
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Аранта Рус (Нидерланды)
Гаэль Монфис (Франция, 17) – Федерико Кория (Аргентина)
Анастасия Потапова (Россия) – Джессика Пегула (США, 23)
Корт №5
Николоз Басилашвили
Фото: Getty Images
Маккензи Макдональд (США) – Давид Гоффен (Бельгия, 27) – начало в 18:00 мск
Зарина Дияс (Казахстан) – Аманда Анисимова (США)
Себастьян Корда (США) – Николоз Басилашвили (Грузия)
Шелби Роджерс (США) – Мэдисон Брингл (США)
Корт №10
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция, 17) – начало в 18:00 мск
Паула Бадоса (Испания, 24) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)
Макс Пёрселл (Австралия) – Янник Синнер (Италия, 13)
Фабио Фоньини (Италия, 28) – Вашек Поспишил (Канада)
Корт №13
Аслан Карацев
Фото: Getty Images
Аслан Карацев (Россия, 21) – Хауме Муньяр (Испания) – начало в 18:00 мск
Фиона Ферро (Франция) – Нао Хибино (Япония)
Йосихито Нисиока (Япония) – Джек Сок (США)
Мисаки Дои (Япония) – Сторм Сандерс (Австралия)
Корт №4
Хейли Баптист (США) – Чжэн Шуай (Китай) – начало в 18:00 мск
Мартина Тревисан (Италия) – Коко Вандевеге (США)
Пабло Каррено (Испания, 9) – Максим Кресси (США)
Дженсон Бруксби (США) – Микаэль Имер (Швеция)
Корт №6
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Карен Хачанов (Россия, 25) – Ллойд Харрис (ЮАР) – начало в 18:00 мск
Клара Бурель (Франция) – Клара Таусон (Дания)
Стив Джонсон (США) – Максимилиан Мартерер (Германия)
Каролина Мухова (Чехия, 22) – Сара Соррибес (Испания)
Корт №7
Лоренцо Музетти (Италия) – Эмилио Нава (США) – начало в 18:00 мск
Оскар Отте (Германия) – Лоренцо Сонего (Италия, 20)
Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Саманта Стосур (Австралия)
Сувэй Сьех (Тайвань) – Клэр Лю (США)
Корт №8
Анастасия Севастова (Латвия) – Катерина Синякова (Чехия) – начало в 18:00 мск
Андреас Сеппи (Италия) – Мартон Фучович (Венгрия)
Марко Чеккинато (Италия) – Захари Свайда (США)
Корт №9
Людмила Самсонова
Фото: Getty Images
Пабло Куэвас (Уругвай) – Эрнесто Эскобедо (США) – начало в 18:00 мск
Варвара Грачева (Россия) – Нурия Парризас (Испания)
Таллон Грикспур (Нидерланды) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Людмила Самсонова (Россия) – Кэти Бултер (Великобритания)
Корт №11
Айла Томлянович (Австралия) – Кэти Волынец (США) – начало в 18:00 мск
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Егор Герасимов (Беларусь)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Эшлин Крюгер (США)
Теннис Сандгрен (США) – Илья Ивашка (Беларусь)
Корт №12
Александр Бублик
Фото: Getty Images
Далма Галфи (Венгрия) – Петра Мартич (Хорватия, 30) – начало в 18:00 мск
Янник Ханфманн (Германия) – Александр Бублик (Казахстан, 31)
Роберто Карбаллес (Испания) – Томми Пол (США)
Лорен Дэвис (США) – Виктория Томова (Болгария)
Корт №14
Альберт Рамос (Испания) – Люка Пуй (Франция) – начало в 18:00 мск
Корентен Муте (Франция) – Стефано Травалья (Италия)
Сорана Кирстя (Румыния) – Вероника Кудерметова (Россия, 29)
Елена Остапенко (Латвия, 27) – Надя Подороска (Аргентина)
Корт №15
Денис Кудла (США) – Ласло Дьере (Сербия) – начало в 18:00 мск
Джордан Томпсон (Австралия) – Джанлука Магер (Италия)
Кристина Букса (Испания) – Джил Тайхманн (Швейцария)
Данка Ковинич (Черногория) – Кристина Плишкова (Чехия)
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