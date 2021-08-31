31 августа – второй день US Open. За дело возьмутся Карен Хачанов и Аслан Карацев, а также шесть представительниц России в женской сетке.

Арена Артура Эша

Александр Зверев (Германия, 4) – Сэм Куэрри (США) – начало в 19:00 мск

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Эшли Барти (Австралия, 1) – Вера Звонарева (Россия)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Хёльгер Руне (Дания) – начало не раньше 2:00 (мск)

Виктория Голубиц (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада, 6)

Арена Луи Армстронга

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Кэти Макнелли (США) – начало в 18:00 мск

Эмма Радукану (Великобритания) – Дженнифер Брэйди (США, 13)

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Денис Шаповалов (Канада, 7)

Элисон Риске (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – начало не раньше 2:00 (мск)

Тэйлор Фритц (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 14)

Grandstand

Сальваторе Карузо (Италия) – Кэй Нисикори (Япония) – начало в 18:00 мск

Жереми Шарди (Франция) – Маттео Берреттини (Италия, 6)

Джейми Лёб (США) – Ига Швёнтек (Польша, 7)

Петра Квитова (Чехия, 10) – Полона Херцог (Словения)

Корт №17

Сунву Квон (Южная Корея) – Райлли Опелка (США, 22) – начало в 18:00 мск

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Аранта Рус (Нидерланды)

Гаэль Монфис (Франция, 17) – Федерико Кория (Аргентина)

Анастасия Потапова (Россия) – Джессика Пегула (США, 23)

Корт №5

Николоз Басилашвили Фото: Getty Images

Маккензи Макдональд (США) – Давид Гоффен (Бельгия, 27) – начало в 18:00 мск

Зарина Дияс (Казахстан) – Аманда Анисимова (США)

Себастьян Корда (США) – Николоз Басилашвили (Грузия)

Шелби Роджерс (США) – Мэдисон Брингл (США)

Корт №10

Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция, 17) – начало в 18:00 мск

Паула Бадоса (Испания, 24) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)

Макс Пёрселл (Австралия) – Янник Синнер (Италия, 13)

Фабио Фоньини (Италия, 28) – Вашек Поспишил (Канада)

Корт №13

Аслан Карацев Фото: Getty Images

Аслан Карацев (Россия, 21) – Хауме Муньяр (Испания) – начало в 18:00 мск

Фиона Ферро (Франция) – Нао Хибино (Япония)

Йосихито Нисиока (Япония) – Джек Сок (США)

Мисаки Дои (Япония) – Сторм Сандерс (Австралия)

Корт №4

Хейли Баптист (США) – Чжэн Шуай (Китай) – начало в 18:00 мск

Мартина Тревисан (Италия) – Коко Вандевеге (США)

Пабло Каррено (Испания, 9) – Максим Кресси (США)

Дженсон Бруксби (США) – Микаэль Имер (Швеция)

Корт №6

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Карен Хачанов (Россия, 25) – Ллойд Харрис (ЮАР) – начало в 18:00 мск

Клара Бурель (Франция) – Клара Таусон (Дания)

Стив Джонсон (США) – Максимилиан Мартерер (Германия)

Каролина Мухова (Чехия, 22) – Сара Соррибес (Испания)

Корт №7

Лоренцо Музетти (Италия) – Эмилио Нава (США) – начало в 18:00 мск

Оскар Отте (Германия) – Лоренцо Сонего (Италия, 20)

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Саманта Стосур (Австралия)

Сувэй Сьех (Тайвань) – Клэр Лю (США)

Корт №8

Анастасия Севастова (Латвия) – Катерина Синякова (Чехия) – начало в 18:00 мск

Андреас Сеппи (Италия) – Мартон Фучович (Венгрия)

Марко Чеккинато (Италия) – Захари Свайда (США)

Корт №9

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

Пабло Куэвас (Уругвай) – Эрнесто Эскобедо (США) – начало в 18:00 мск

Варвара Грачева (Россия) – Нурия Парризас (Испания)

Таллон Грикспур (Нидерланды) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Людмила Самсонова (Россия) – Кэти Бултер (Великобритания)

Корт №11

Айла Томлянович (Австралия) – Кэти Волынец (США) – начало в 18:00 мск

Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Егор Герасимов (Беларусь)

Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Эшлин Крюгер (США)

Теннис Сандгрен (США) – Илья Ивашка (Беларусь)

Корт №12

Александр Бублик Фото: Getty Images

Далма Галфи (Венгрия) – Петра Мартич (Хорватия, 30) – начало в 18:00 мск

Янник Ханфманн (Германия) – Александр Бублик (Казахстан, 31)

Роберто Карбаллес (Испания) – Томми Пол (США)

Лорен Дэвис (США) – Виктория Томова (Болгария)

Корт №14

Альберт Рамос (Испания) – Люка Пуй (Франция) – начало в 18:00 мск

Корентен Муте (Франция) – Стефано Травалья (Италия)

Сорана Кирстя (Румыния) – Вероника Кудерметова (Россия, 29)

Елена Остапенко (Латвия, 27) – Надя Подороска (Аргентина)

Корт №15

Денис Кудла (США) – Ласло Дьере (Сербия) – начало в 18:00 мск

Джордан Томпсон (Австралия) – Джанлука Магер (Италия)

Кристина Букса (Испания) – Джил Тайхманн (Швейцария)

Данка Ковинич (Черногория) – Кристина Плишкова (Чехия)

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