Российский теннисист Андрей Рублев начал выступление на US Open-2021 с победы в трех сетах над хорватом Иво Карловичем – 6:3, 7:6(3), 6:3. После выхода во второй круг Открытого чемпионата США Рублев рассказал Eurosport о страхе перед Карловичем, тактике на игру с соперником и физическом состоянии после перелета.

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– Первый матч на «ТБШ» всегда важен, плюс тебе пришлось противостоять неудобному сопернику, Иво Карловичу. В этом году ты уже потерпел пару обидных поражений от Джона Изнера, который играет в похожем стиле. С какими чувствами вступал в этот матч?

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– На самом деле было немного страшно, потому что играть против Карловича тяжело. Плюс нельзя забывать негативный опыт с Изнером, которому я проиграл дважды в этом году. Когда ты выходишь на корт против таких соперников, шансы всегда 50 на 50: ты можешь показать нереально крутой теннис и проиграть. Можешь вообще не попадать по мячу, находиться в ужасной форме и выиграть. Поэтому страх того, что я не контролирую ситуацию и возможен счет 7:6, 7:6, после чего я проиграю на тай-брейке, сидел в моей голове. Но с самого начала ситуация стала складываться в мою пользу, я сделал ранний брейк, после чего почувствовал спокойствие и уверенность.

– Казалось, что с тренером Фернандо Висенте вы выбрали специальную тактику под Карловича: осторожность на первой подаче, очень высокий процент попаданий, большинство мячей под левую. Про игру на задней линии можно говорить примерно то же самое.

– С ним не нужно подавать сильно. Если я сделаю обычную подачу влево, то есть очень высокая вероятность того, что он ее не примет. А если и сможет сделать это, то примет ее резаным в центр корта. Но если я буду рисковать на первой подаче, и 2 или 3 раза не попаду, то он очень здорово забегает справа и фигачит с приема наотмашь. Зачем мне идти на такой риск, если я знаю, что когда буду делат подачу средней силы в левую часть корта, то с вероятностью в 90% я выиграю розыгрыш.

– Как себя чувствуешь физически: удалось ли восстановиться, потренироваться?

– Все отлично: удалось и восстановиться, и потренироваться, и как следует подготовиться. Посмотрим, как все сложится дальше, сказал Рублев.

Во втором раунде Андрей Рублев встретится с испанцем Педро Мартинесом.

Матч состоится 1 сентября в 18:00 по московскому времени.

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