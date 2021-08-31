Российская теннисистка Екатерина Александрова начала выступление на US Open-2021 с победы в двух сетах над Сарой Эррани из Италии – 6:3, 6:2. После выхода во второй круг Открытого чемпионата США Александрова рассказала Eurosport о

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– Первый раунд на «ТБШ» зачастую бывает тяжелым и не всегда приятным. Если посмотреть на счет, может показаться, что матч был легким. Но на самом деле было видно, что тебе приходилось много бороться, в том числе и с самой собой. Так ли это?

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– Да, это правда. Ничего приятного на корте не было. Особенно меня разочаровала собственная подача, которая больше мешала мне, чем помогала. Но все-таки я рада, что, несмотря на такой непростой матч, получилось уложиться в два сета и победить. Так что для первого круга пойдет.

– Насколько для тебя принципиально, скем играть во втором раунде?

– Мне не особо важно, с кем играть: соперник есть соперник. Не имеет значения, кто выйдет дальше: я буду настраиваться на него.

– По поводу покрытия есть разные мнения: Матс Виландер перед началом турнира говорил, что отскок мяча медленный. Андрей Рублев наоборот считает, что отскок быстрый, как и всегда. Какие ощущения сложились у тебя?

– Мне показалось, что корт очень быстрый. Он был медленным пару лет назад, но теперь все изменилось. И мячи после отскока даже немного ускоряются. Я не знаю, как это выглядит по телевизору, но вживую – очень быстро.

Во втором раунде Екатерина Александрова сыграет против соотечественницы Камиллы Рахимовой.

Матч состоится 1 сентября в 18:00 по московскому времени.

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