Российская теннисистка Камилла Рахимова попала в основную сетку US Open после того, как с турнира из-за травмы снялась экс-четвертая ракетка мира Йоханна Конта. В первом раунде она неожиданно для многих разобралась с Кристиной Младенович из Франции – 2:6, 6:2, 6:3. После матча в интервью Eurosport Рахимова рассказала о праздновании 20-летия и неожиданном подарке US Open.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

– Камилла, поздравляем вас не только с победой, но и с прошедшим днем рождения – 28 августа вы отпраздновали двадцатилетие. Удалось ли как-то отметить?

US Open Стоянович украла у Соболенко сет, но вылетела с US Open с баранкой ЧАС НАЗАД

– Большое спасибо. Да, сходили с семьей, братом и близкой подругой в ресторан. Поели суши, выпили за меня и пошли по домам.

– Наверное, одним из главных подарков ко дню рождения стало попадание в основную сетку US Open. А сегодня вы уже сделали подарок сами себе в виде победы над Кристиной Младенович. Показалось, что вы несколько пассивно начали матч, но по ходу прибавили, заиграли активнее, и уже в третьем сете у вас был один победный розыгрыш за другим. Как сами оцените этот матч?

– На самом деле, я узнала о том, что попала в сетку только сегодня – буквально за один запуск до моего матча. Пока собиралась с мыслями, настраивалась на игру, упустила начало первого сета. Пыталась играть активно, но возникли некоторые проблемы с плечом, которые к счастью прошли по ходу матча. Я почувствовала свою игру и начала действовать более уверенно.

Во втором раунде Камилла Рахимова сыграет против соотечественницы Екатерины Александровой.

Матч состоится 1 сентября в 18:00 по московскому времени.

US Open Маррей следом за Зверевым обвинил Циципаса в жульничестве 2 ЧАСА НАЗАД