Все в очередной раз очень просто: кто-то отправится дальше, а кто-то поедет отдыхать домой.
Арена Артура Эша
US Open
Грачева: «Я играю с Бадосой? Извините, не смотрела сетку»
Ольга Данилович (Сербия) – Наоми Осака (Япония, 3) – начало в 19:00 (мск)
Доминик Кёпфер (Германия) – Даниил Медведев (Россия, 2)
Слоан Стивенс (США) – Коко Гауфф (США, 21) – начало не раньше 2:00 (мск)
Андриан Маннарино (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 3)
Арена Луи Армстронга
Виктория Азаренко
Фото: Getty Images
Андреа Петкович (Германия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – начало в 18:00 (мск)
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Ясмине Паолини (Италия)
Френсис Тиафо (США) – Гуидо Пелья (Аргентина)
Кевин Андерсон (ЮАР) – Диего Шварцман (Аргентина, 11) – начало не раньше 2:00 (мск)
Анжелик Кербер (Германия, 16) – Ангелика Калинина (Украина)
Grandstand
Андрей Рублев (Россия, 5) – Педро Мартинес (Испания) – начало в 18:00 (мск)
Тамара Зиданшек (Словения) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Корт №17
Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребека Масарова (Испания) – начало в 18:00 (мск)
Зузана Кучова (Словакия) – Симона Халеп (Румыния, 12)
Корт №5
Григор Димитров
Фото: Getty Images
Григор Димитров (Болгария, 15) – Алексей Попырин (Австралия) – начало в 18:00 (мск)
Бернабе Сапата (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12)
Корт №10
Маркос Джирон (США) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – начало в 18:00 (мск)
Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Каролин Гарсия (Франция)
Корт №13
Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Ботик Ван де Зандсхалп (Нидерланды) – начало в 18:00 (мск)
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Кристина Макхэйл (США)
Корт №4
Элис Мертенс (Бельгия, 15) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – начало в 18:00 (мск)
Корт №6
Екатерина Александрова
Фото: Getty Images
Карлос Алькарас (Испания) – Артур Риндеркнех (Франция) – начало в 18:00 (мск)
Камила Рахимова (Россия) – Екатерина Александрова (Россия, 32)
Корт №7
Мария Камила Осорио (Колумбия) – Онс Жабер (Тунис, 20) – начало в 18:00 (мск)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 25)
Корт №8
Душан Лайович (Сербия) – Петер Гожовчик (Германия) – начало в 18:00 (мск)
Корт №9
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 18:00 (мск)
Корт №11
Роберто Баутиста
Фото: Getty Images
Кайя Канепи (Эстония) – Лейла Фернандес (Канада) – начало в 18:00 (мск)
Роберто Баутиста (Испания, 18) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Корт №12
Брэндон Накашима (США) – Алекс Молчан (Словакия) – начало в 18:00 (мск)
Даниэль Коллинс (США, 26) – Кая Юван (Словения)
Корт №14
Кристиан Гарин (Чили, 16) – Генри Лааксонен (Швейцария) – начало в 18:00 (мск)
Корт №15
Факундо Баньис (Аргентина) – Марко Трунжеллити (Аргентина) – начало в 18:00 (мск)
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