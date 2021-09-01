Все в очередной раз очень просто: кто-то отправится дальше, а кто-то поедет отдыхать домой.

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Арена Артура Эша

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Ольга Данилович (Сербия) – Наоми Осака (Япония, 3) – начало в 19:00 (мск)

Доминик Кёпфер (Германия) – Даниил Медведев (Россия, 2)

Слоан Стивенс (США) – Коко Гауфф (США, 21) – начало не раньше 2:00 (мск)

Андриан Маннарино (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 3)

Арена Луи Армстронга

Виктория Азаренко Фото: Getty Images

Андреа Петкович (Германия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – начало в 18:00 (мск)

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Ясмине Паолини (Италия)

Френсис Тиафо (США) – Гуидо Пелья (Аргентина)

Кевин Андерсон (ЮАР) – Диего Шварцман (Аргентина, 11) – начало не раньше 2:00 (мск)

Анжелик Кербер (Германия, 16) – Ангелика Калинина (Украина)

Grandstand

Андрей Рублев (Россия, 5) – Педро Мартинес (Испания) – начало в 18:00 (мск)

Тамара Зиданшек (Словения) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Корт №17

Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребека Масарова (Испания) – начало в 18:00 (мск)

Зузана Кучова (Словакия) – Симона Халеп (Румыния, 12)

Корт №5

Григор Димитров Фото: Getty Images

Григор Димитров (Болгария, 15) – Алексей Попырин (Австралия) – начало в 18:00 (мск)

Бернабе Сапата (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12)

Корт №10

Маркос Джирон (США) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – начало в 18:00 (мск)

Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Каролин Гарсия (Франция)

Корт №13

Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Ботик Ван де Зандсхалп (Нидерланды) – начало в 18:00 (мск)

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Кристина Макхэйл (США)

Корт №4

Элис Мертенс (Бельгия, 15) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – начало в 18:00 (мск)

Корт №6

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

Карлос Алькарас (Испания) – Артур Риндеркнех (Франция) – начало в 18:00 (мск)

Камила Рахимова (Россия) – Екатерина Александрова (Россия, 32)

Корт №7

Мария Камила Осорио (Колумбия) – Онс Жабер (Тунис, 20) – начало в 18:00 (мск)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 25)

Корт №8

Душан Лайович (Сербия) – Петер Гожовчик (Германия) – начало в 18:00 (мск)

Корт №9

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 18:00 (мск)

Корт №11

Роберто Баутиста Фото: Getty Images

Кайя Канепи (Эстония) – Лейла Фернандес (Канада) – начало в 18:00 (мск)

Роберто Баутиста (Испания, 18) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Корт №12

Брэндон Накашима (США) – Алекс Молчан (Словакия) – начало в 18:00 (мск)

Даниэль Коллинс (США, 26) – Кая Юван (Словения)

Корт №14

Кристиан Гарин (Чили, 16) – Генри Лааксонен (Швейцария) – начало в 18:00 (мск)

Корт №15

Факундо Баньис (Аргентина) – Марко Трунжеллити (Аргентина) – начало в 18:00 (мск)

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