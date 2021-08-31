Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал высказывание Энди Маррея о нечестной игре. Британец был возмущен длительными перерывами, которые брал грек. А после матча Энди заявил, что потерял всякое уважение к Стефаносу. Теннисист из Греции ответил сопернику.

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«Если ему есть что мне сказать, то нам нужно обсудить это вдвоем. Мы должны разобраться, что пошло не так. Не думаю, что я нарушил какие-то правила. Я следовал всем инструкциям, как и другие. Да, нам есть, о чем поговорить с ним. Я вообще не думаю о том, что он чувствует, когда сам играю. Это не мой приоритет. Пока я следую правилам и предписаниям ATP – все нормально. Я ничего не имею против Энди. Абсолютно ничего», – цитирует Циципаса официальный сайт турнира.

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Циципас победил Маррея со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4.

Ранее теннисист Александр Зверев обвинил Циципаса в жульничестве во время длительных перерывов.

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