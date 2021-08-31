Первая ракетка России и второй сеяный на US Open Даниил Медведев начал американский мэйджор с победы над 35-летним французом Ришаром Гаске. В интервью Eurosport.ru Даниил рассказал о матче и о подготовке к турниру.

– Какой настрой был на этот матч? Насколько удобно получить в первом круге такого соперника, как Ришар Гаске? Все ли задачи, которые ты ставил, удалось реализовать?

– Ришар – очень неудобный соперник. Он уже ветеран, и по физике видно, что ему иногда становится тяжело. Поэтому задача была бороться за каждый мяч и стараться изматывать его физически, потому что я физически сильнее. Это сработало, помогала подача – на моей подаче все геймы почти были легкие, у него кроме одного гейма не было брейк-пойнтов. Старался в каком-то смысле держать его в тонусе. Это получилось. Условия были тяжелейшие для обоих – влажность, жарко. Сегодня все матчи, которые я смотрел – всем было тяжело. Рад, что удалось как можно быстрее победить и освободиться.

US Open Медведев – Гаске, Циципас – Маррей. Сетка мужского US Open 26/08/2021 В 16:32

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– Как готовился на прошлой неделе – интенсивно или позволил себе отдохнуть с прицелкой на то, что играть в высоком темпе две недели на US Open?

– У всех совершенно разные подходы, у меня он тоже может меняться, мы советуемся с командой. Решили, что чувствую себя неплохо и не измотан. После Цинциннати было два дня отдыха – и то второй уже полудень отдыха. Потом три-четыре дня очень интенсивных тренировок – максимально, чтобы провести такой маленький блок подготовки перед US Open. Потом уже три дня намного легче, просто час в день тренировался в спокойном режиме. Подошел, как мне кажется, в хорошей форме и достаточно свежим.

– Ты один из немногих теннисистов, у которых удар слева не хуже, чем удар справа. Как сам расцениваешь баланс ударов справа и слева? Какой надежнее, какой острее?

– Если говорить про 80-90 процентов игроков, особенно двухручных, то все играют слева надежно, но больше очков ты можешь выиграть справа. Это и про меня. Слева есть много матчей, в которых я стараюсь слева налево сломать соперника, и уже дальше тактика – он старается перевести линию, ты к этому готов и стараешься сыграть кроссом. Это и есть теннис. Но если смотреть на количество виннеров, то и у меня, и у всех в туре справа будет в три-четыре раза больше виннеров, но в то же время больше невынужденных ошибок. Мне нравится мой удар слева. Когда-то по юниорам я очень плохо играл справа, мне можно было весь матч туда играть, и я проигрывал. Сейчас это не так, иначе все было бы очень легко. Доволен всеми своими ударами.

Медведев выиграл со счетом 6:4, 6:3, 6:1.

Во втором круге он сыграет с немцем Домиником Кёпфером, которого обыгрывал на пути к финалу в 2019 году.

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