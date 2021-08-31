Действующая чемпионка US Open Наоми Осака после выхода во второй круг прокомментировала свое заявление, выпущенное перед началом турнира. В нем она размышляла о критике по отношению к самой себе и написала: «Я постараюсь больше себя хвалить и радоваться своим достижениям. Думаю, нам всем стоит так делать». Также Наоми объяснила, почему сниматься для модных журналов проще, чем отвечать на вопросы журналистов.
«Как бы объяснить. Мне очень нравятся модные журналы. Многие меня в них видят, но в целом это не мое. У теннисистов не очень часто возникает возможность красиво одеться и поучаствовать в таких съемках. Это классный новый опыт.
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А пресс-конференции уже не вызывают у меня эмоций, потому что я уже очень давно их даю. И бывают моменты – особенно когда пресс-конференции виртуальные – когда я просто сижу перед кучей экранов и отвечаю на вопросы. Мне это очень тяжело дается, потому что мне нужно видеть лица. И иногда в зуме вопрос задает незнакомый человек, и мне кажется, что от него идет плохая энергия. Кажется, что нужно выставлять защиту.
Но я понимаю, почему возникает такой вопрос. Не знаю, как на него правильно ответить. Для меня журнальные съемки и пресс-конференции – совершенно разные вещи. Но я понимаю, почему вы задаете такой вопрос», – сообщает официальный сайт US Open.
- Ранее Осака заявляла, что общение с прессой на нее давит.
- Из-за психологических проблем Наоми объявила бойкот медиа на «Ролан Гаррос».
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