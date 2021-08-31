Действующая чемпионка US Open Наоми Осака после выхода во второй круг прокомментировала свое заявление, выпущенное перед началом турнира. В нем она размышляла о критике по отношению к самой себе и написала: «Я постараюсь больше себя хвалить и радоваться своим достижениям. Думаю, нам всем стоит так делать». Также Наоми объяснила, почему сниматься для модных журналов проще, чем отвечать на вопросы журналистов.

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«Как бы объяснить. Мне очень нравятся модные журналы. Многие меня в них видят, но в целом это не мое. У теннисистов не очень часто возникает возможность красиво одеться и поучаствовать в таких съемках. Это классный новый опыт.

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А пресс-конференции уже не вызывают у меня эмоций, потому что я уже очень давно их даю. И бывают моменты – особенно когда пресс-конференции виртуальные – когда я просто сижу перед кучей экранов и отвечаю на вопросы. Мне это очень тяжело дается, потому что мне нужно видеть лица. И иногда в зуме вопрос задает незнакомый человек, и мне кажется, что от него идет плохая энергия. Кажется, что нужно выставлять защиту.

Но я понимаю, почему возникает такой вопрос. Не знаю, как на него правильно ответить. Для меня журнальные съемки и пресс-конференции – совершенно разные вещи. Но я понимаю, почему вы задаете такой вопрос», – сообщает официальный сайт US Open.

Ранее Осака заявляла, что общение с прессой на нее давит.

Из-за психологических проблем Наоми объявила бойкот медиа на «Ролан Гаррос».

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