Александр Зверев выступает на соревнованиях в экипировке от adidas, однако, предполагается, что бренд расторг контракт с теннисистом из-за неуважения к ценностям компании.
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Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщает, что у четвертой ракетки мира Александра Зверева сейчас нет технического спонсора. Он играет в одежде adidas, но контракта с ней, по данным издания, у него больше нет.
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Журналист Янник Шнайдер пытался выяснить, разорваны ли отношения совсем, временно приостановлены или же ведутся переговоры о новом контракте, но в adidas ему отвечать отказались. Шнайдер также сообщил, что из-за обвинений со стороны бывшей девушки Ольги Шарыповой Зверев был единственным игроком, которого adidas не продвигал активно во время Уимблдона.
  • Бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила теннисиста в домашнем насилии.
  • В последнем интервью Ольга призналась, что Зверев довел ее до второй попытки суицида.
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