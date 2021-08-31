Карен Хачанов покинул US Open в первом круге, уступив 46-й ракетке мира из ЮАР Ллойду Харрису.

Матч завершился в пяти сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2. В конце четвертой партии Хачанов получил травму, вызвал физио и ушел с корта для оказания медицинской помощи, а потом неудачно провел решающий сет.

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. Харрис 20 раз подал навылет, Хачанов – 12. Южноафриканец два раза ошибся на подаче, его соперник – четырежды. Харрис реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, Хачанов – 4 из 7.

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Во втором круге Харрис сыграет с Эрнесто Эскобедо из США.

Также в первом круге турнир покинул Евгений Донской. Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев прошли дальше.

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