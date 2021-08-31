Действующий чемпион US Open Доминик Тим прокомментировал конфликт британца Энди Маррея с греком Стефаносом Циципасом в первом круге US Open-2021.

Во время игры трехкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы.

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«Во-первых, это был чертовски хороший матч, отличный теннис. На самом деле, приятно смотреть на то, как была накалена атмосфера. Я видел большую часть матча и полностью понимаю чувства Энди. Но моя точка зрения такова: в условиях Нью-Йорка в пяти сетах вам нужно выходить с корта по крайней мере дважды, чтобы просто поменять шорты. С этим ничего не поделаешь, особенно когда ты сильно потеешь.

Но, конечно, все равно нужны какие-то ограничения во времени. Ведь чтобы выйти и переодеться нужно минуты три-четыре, максимум пять. Я смотрел пресс-конференцию Энди, он был абсолютно прав. Такие перерывы невероятно охлаждают тело, вы становитесь жестким, возвращаться после этого в игру совсем не просто», – сказал Тим в эфире Tennis Channel.

Матч завершился победой Циципаса со счетом 2:6, 7:6(7), 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.

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