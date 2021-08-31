Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова прокомментировала конфликт ее сына с Энди Марреем на US Open. Британец критиковал Циципаса за туалетные перерывы, которые он брал по ходу матча первого круга.

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«Честно говоря, при счете 1:4 в третьем сете я легла спать, потому что у нас в Европе было поздно. Думала, что Энди свое уже не упустит. Все-таки он большой мастер, бывший чемпион. Было видно, что он набрал форму, что для него этот матч принципиальный. Он не так часто играл с молодыми игроками, и ему хотелось показать свой лучший теннис.

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Претензии Маррея мне кажутся неуместными, потому что Степа не нарушал никаких правил. На турнирах «Большого шлема» разрешается дважды брать туалетный перерыв. К тому же он брал паузы после выигранных сетов.

Ни для кого не секрет, что он сильно потеет, особенно во время матчей. У него такая особенность организма. Могу сказать, что в жизни у него даже тапочки промокают насквозь. А что касается длительности этих перерывов, то это очень противоречивый вопрос. Я понимаю, что никому не хочется долгих пауз, но Стефанос делает это неосознанно. Он в принципе не очень расторопный, это проявляется даже в бытовых вещах. Но в его действиях нет никакого злого умысла», – цитирует Сальникову сайт Junior Tennis.

Сам матч завершился победой Циципаса со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.

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