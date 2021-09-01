Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поведение болельщиков во время матча первого раунда US Open против Хольгера Руне. Трибуны яростно поддерживали 18-летнего датчанина и часто скандировали его фамилию.
«Это одна из самых больших спортивных арен и, определенно, самый шумный и самый зрелищный стадион в нашем виде спорта. Очевидно, всегда хочется, чтобы трибуны поддерживали только тебя, но это не всегда возможно. Это все, что я могу сказать. Я сосредотачиваюсь на себе и том, что мне нужно делать.
US Open
US Open важен для Федерера. Там он обрел величие и уступил корону
Честно говоря, я не знал, что они скандировали в честь Руне. Я думал, они освистывают меня. Да, атмосфера для меня была неидеальной. Но я уже бывал в подобных условиях раньше, поэтому знал, как с этим справиться», – приводит слова Джоковича официальный сайт US Open.
- В первом круге US Open первая ракетка мира обыграл 18-летнего датчанина Хольгера Руне – 6:1, 6:7, 6:2, 6:1.
- Победа на Открытом чемпионате США позволит Новаку Джоковичу собрать календарный Большой шлем.
US Open
Макинрой назвал Медведева одной из главных угроз Новаку на US Open
Теннис
Бушар – о Джоковиче: «Нытик»