Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поведение болельщиков во время матча первого раунда US Open против Хольгера Руне. Трибуны яростно поддерживали 18-летнего датчанина и часто скандировали его фамилию.

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«Это одна из самых больших спортивных арен и, определенно, самый шумный и самый зрелищный стадион в нашем виде спорта. Очевидно, всегда хочется, чтобы трибуны поддерживали только тебя, но это не всегда возможно. Это все, что я могу сказать. Я сосредотачиваюсь на себе и том, что мне нужно делать.

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Честно говоря, я не знал, что они скандировали в честь Руне. Я думал, они освистывают меня. Да, атмосфера для меня была неидеальной. Но я уже бывал в подобных условиях раньше, поэтому знал, как с этим справиться», – приводит слова Джоковича официальный сайт US Open

В первом круге US Open первая ракетка мира обыграл 18-летнего датчанина Хольгера Руне – 6:1, 6:7, 6:2, 6:1.

Победа на Открытом чемпионате США позволит Новаку Джоковичу собрать календарный Большой шлем.

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