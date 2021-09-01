Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал обвинения бывшей девушки Ольги Шарыповой в домашнем насилии.

В последнем интервью Ольга призналась, что Зверев довел ее до второй попытки суицида. Накануне US Open 24-летний спортсмен через немецкий суд добился запрета на распространение обвинений Шарыповой в Германии.

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«Я все сказал. Думаю, мое последнее заявление было очень, очень ясным. Как и вердикт немецкой судебной системы. Тот факт, что мы сейчас не в Германии, не означает, что судебная система плохая. Могу лишь добавить, что моей стороны будут дальнейшие действия, в том числе судебные разбирательства. Я не позволю просто так на себя наговаривать.

Дальнейших комментариев по этой теме не будет, потому что, честно говоря, я и так уделяю ей слишком много времени. Вам нужно проявить справедливость и ко мне тоже. Мы сейчас много говорим о психическом здоровье, в том числе для игроков, и для меня это тоже вредно. Я очень доволен тем, как развивалась ситуация в последние несколько недель. Многие пытаются исказить смысл моих слов, вывернуть наизнанку мое заявление. Но, по-моему, там все было сказано очень и очень четко. Вот и все», – приводит слова Зверева Tennis Majors

В первом круге US Open Александр Зверев обыграл американца Сэма Куэрри – 6:7, 6:4, 5:2.

Во втором раунде четвертая ракетка мира встретится с Альбертом Рамосом из Испании.

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