Российский теннисист Аслан Карацев стартовал на US Open с победы – в борьбе за выход во второй он одолел Хауме Мунара из Испании со счетом 7:5, 1:6, 6:3, 6:2. В послематчевом интервью для Eurosport Карацев рассказал о сложностях в игре против Мунара, физическом состоянии после насыщенного сезона и разнице кортов между US Open и Австралией.

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– Поначалу показалось, что испанец был чуть лучше приспособлен к жаркой погоде. Матч начинался тяжело, но в конце концов вам удалось разыграться и показали более стабильную игру ближе к концу матча. Так ли это?

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– Да, начало получилось нервным, как это часто бывает в первом круге. Игра была очень ровной: он держал свою подачу – я держал свою подачу. Только в конце первого сета при счете 5:5 мне удалось его брейкануть. Был очень сложный гейм, но я закрыл сет со счетом 7:5. Во втором сете у меня был шанс его брейкануть, но я им не воспользовался и потерял свою подачу. Это привело к эмоциональному упадку сил, если можно так сказать. Но я собрался на третий и четвертый сеты и дожал матч.

– Первая часть сезона выдалась достаточно сложной, было много матчей. Что касается физического состояния: насколько сейчас чувствуете свежесть, в том числе после Олимпиады?

– Я довольно хорошо подготовился. Мы с командой не играли на предыдущей неделе и тренировались в Бруклине. Нам предоставили отличные условия, это был очень хороший клуб, в котором мы провели 8 дней. Поэтому чувствую себя свежим и полным сил.

– Насколько американский хард US Open, где вы играете впервые, отличается от Австралийского, где вы дошли до полуфинала?

– Я бы не сказал, что между ними есть большая разница – американский корт тоже довольно быстрый. Плюс особенные погодные условия. Да, по сравнению с Канадой и Цинциннати есть отличия, где больше отскоков. Здесь это не чувствуется.

Во втором раунде Аслан Карацев сыграет против австралийца Джордана Томпсона.

Матч состоится 2 сентября не ранее 18:00 по московскому времени.

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