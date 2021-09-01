Российская теннисистка Варвара Грачева успешно стартовала на US Open – в первом круге она обыграла испанку Нурию Парризас со счетом 5:7, 6:0, 6:2. В послематчевом интервью для Eurosport 21-летняя спортсменка рассказала о том, как ей удался камбэк после поражения в первом сете, о положительных моментах матча с Парризас и поделилась мыслями о будущей сопернице Пауле Бадосе.

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– Российские зрители не видели первую партию, которую вы проиграли 5:7. Но показалось, что погоня, которую вы организовали после счета 1:5, отыграв 7 сетболов, очень пригодилась в дальнейшем. Так ли это?

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– Да, именно так. На мой взгляд, когда ситуация доходит до счета 1:5, лучшее, что можно сделать – играть так, как ты хочешь, как считаешь правильным. Но Парризас держалась до последнего, это был очень сложный матч, особенно для первого круга.

– Ваша следующая соперница также из Испании – Паула Бадоса. Что думаете по поводу встречи против нее?

– А, значит я играю с ней? Извините, я совершенно не смотрела сетку. Что же, я в предвкушении. Знаю ее как теннисистку и немного как человека. Сложно сказать, каким будет матч и как я буду играть в следующий раз. Но надеюсь, что хорошо. В любом случае я буду бороться.

– Чем сегодня особенно довольны: подачей, игрой на задней линии, характером, который удалось показать, или чем-то еще?

– В третьем сете я действительно показала характер. В важные моменты мне удавалось выполнить либо хорошую подачу, либо эйс. В третьем сете подача стала гораздо лучше – этим аспектом я правда довольна.

Во втором круге соперницей Варвары Грачевой станет испанка Паула Бадоса.

Матч состоится 2 сентября не ранее 18:00 по московскому времени.

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