Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен оценила достижения Новака Джоковича и высказалась о противостоянии большой тройки мужского тенниса., куда серб входит вместе с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

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«Это вечная борьба в сравнении эпох, сравнении достижений Рафы сделал на Открытом чемпионате Франции, с карьерой Роджера или его титулами на Уимблдоне. Нравится вам это или нет, но Новак Джокович остается немного в тени и, вероятно, никогда по-настоящему не станет героем или кумиром, какими являются Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Но то, чего он добивается в эпоху, когда теннис находится на действительно исключительном уровне, – это невероятно. Особенно физически, ведь графики сейчас намного требовательны, чем они были в прошлом,

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Мы не должны забывать о коронавирусном периоде – в это время игроки должны быть очень сильны психологически. Не знаю, как бы я пережила это. Все это делает достижения Новака очень весомыми. Сегодня мне все еще трудно сравнивать эпохи, но мы живем в эру мужского тенниса, и в ближайшие десятилетия будет трудно понять, кто же лучше», – приводит слова Энен Тennis World USA

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович выиграли по 20 титулов Большого шлема.

Победа на US Open позволит сербу в третий раз в карьере собрать календарный Большой шлем.

US Open US Open важен для Федерера. Там он обрел величие и уступил корону 29/08/2021 В 09:00