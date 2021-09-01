Eurosport совместно с БК Winline подготовил прогнозы к матчам 2-го круга US Open с участием теннисистов из России и Беларуси.

Даниил Медведев – Доминик Кёпфер (1 августа)

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Даниил и Доминик встречались на US Open в четвертом круге два года назад. Тогда российский чемпион выиграл в четырех сетах, но уступал партию и брейк – матч был непростой. Немца нельзя назвать топ-игроком, но для него отлично подходит характеристика «упертый и спонтанный». В этом сезоне с ним намучился Федерер, а также несколько игроков из тридцатки.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Медведеву, конечно, по зубам легко пройти немца, но есть одна проблема – Даниил рассказывал, что физика под конец матча с Гаске оставляла желать лучшего. Возможно, не самая топовая готовность второй ракетки мира позволит Кёпферу задержаться на корте и выиграть пару лишних геймов.

Каролина Плишкова – Аманда Анисимова (2 августа)

Кажется, еще недавно Аманда считалась звездочкой американского тенниса, но сейчас о ней уже почти никто не вспоминает. За последние два года 20-летняя теннисистка перенесла одну серьезную травму, а затем переболела коронавирусом. Все эти неприятности отбросили ее во второй полтинник рейтинга и вынудили снова играть некрупные турниры.

Анисимова постепенно возвращается в форму, но против набравшей ход Плишковой ей не выстоять. Чешка на последних турнирах дошла до финала (в Монреале) и полуфинала (в Цинциннати). А в личных встречах она ведет 3:0, причем Аманда ни разу не взяла даже сет. В последней очной встрече в Монреале три недели назад Каролина выиграла 6:1, 7:6. Должна также уверенно побеждать и в этот раз.

Илья Ивашко – Вашек Поспишил (2 августа)

Белорус набрал к US Open какую-то неимоверно крутую форму. На турнире в Уинстон-Сайлеме он разделался с шестью соперникам и выиграл первый за 18 лет для своей страны титул ATP. И обыграл ни кого-нибудь, а Чилича, Каррено, финна Руусувуори и Микаэля Имера – очень неплохих ребят. В первом круге в США он не оставил шансов Теннису Сандгрену.

Илья Ивашко Фото: Getty Images

В общем, белорус на ходу, в отличие от его будущего соперника. Мало того, что Вашек играет не так много турниров и не имеет постоянной практики, так еще и в ставртовом матче он 3,5 часа бодался с Фабио Фоньини, отыгравшись с 0-2 по сетам. Такой напряженный матч должен был вымотать уже возрастного канадца, поэтому он станет легкой добычей для Ивашко.

Анна Шмидлова – Анастасия Павлюченкова (2 августа)

Единственный матч между соперницами случился в далеком 2015-м в Монтеррее, и Анастасия победила в трех сетах – в решающем оформила словачке баранку. Спустя годы ситуация не должна поменяться хотя бы потому, в каком состоянии находятся девушки: Настя на подъеме после финала «Ролан Гаррос» и золота Олимпиады, а Анна также болтается на задворках первой сотни.

Павлюченкова в первом круге разделалась с Элисон Риске – непросто американской барышней, а Шмидлова испытала массу проблем против 649-й ракетки мира Эшли Крюгер. И вообще для Анны это будет четвертый матч на турнире с учетом квалификации, так что усталость должна напомнить о себе. Настя легко разберется в двух партиях.

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