Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). В интервью Eurosport.ru русская теннисистка поделилась эмоциями после встречи и рассказала о проблемах с получением визы.

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– Насколько серьезно вас измотала эта эпопея с получением визы и на что повлияла больше: на теннисную подготовку или больше на психологические моменты?

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– На самом деле, все вместе. Конечно, чуть больше психологически, потому что в какой-то момент уже реально начала нервничать и паниковать. Держалась, как сильная духом и характером, держалась. В какой-то момент вообще ничего не понимала: сначала говорили, что я и к Цинциннати могла успеть сыграть, потом я понимаю, что это вообще без шансов. И в конце уже начала нервничать, что и US Open не успею, потому что получила, можно сказать, просто вырвала паспорт в четверг вечером и тут же ночным рейсом прилетела сюда, и в понедельник начался турнир. Плюс и подготовка была не самая лучшая. Тренировалась в парке на Public Courts и ждала отрицательный результат теста и только после смогла нормально приехать сюда в субботу.

– С Элисон Риске у вас была статистика больше отрицательная по личным встречам. Помнили что-то из предыдущих встреч и вообще насколько довольны собой в сегодняшнем матче?

– Перед матчем меня спросили про нашу статистику. Я не очень хорошо помню, но, по-моему, выигрывала ее когда-то давно, может, на Уимблдоне проиграла. Честно сказать, это уже все позади. Я про это все уже не думаю. Знала, что мне нужно делать. Была максимально настроена на матч и смотрела только на победу.

– С какими чувствами вспоминаете все, что было на Олимпиаде в Токио? Вспоминаете что-то в разговорах с Андреем? (Рублевым – Eurosport.ru)

– Это, конечно, никогда не забудется. Но сейчас все максимально сосредоточены на US Open. А так, естественно, в разговорах где-то вспоминаются какие-то моменты и шутки из Токио. Плюс первые дни здесь все поздравляют и напоминают, спрашивают, вопросы задают. Поэтому к этой теме возвращаемся. И друг над другом подшучиваем, вспоминаем смешные моменты.

– Следующий матч со Шмидловой, что думаете о предстоящем матче?

– Помню нашу встречу в Монтеррее, там были нереальные погодные условия. Было только шесть градусов, играли с ней вечерний матч. Здесь все новое, а это было давно, можно сказать, не считается. Я примерно знаю, как она играет. Завтра есть время еще подготовиться и тактически и настраиваться на игру.

Матч против Риске продлился 1 час 18 минут и закончился со счетом 6:4, 6:2.

На Олимпиаде в Токио Павлюченкова выиграла золото в миксте, выступая в дуэте с Андреем Рублевым.

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