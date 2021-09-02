В среду, 1 сентября, на US Open был день ЛГБТ-прайда. В связи с этим вторую ракетку мира Даниила Медведева попросили прокомментировать факт отсутствия в ATP открытых геев.

«Мне кажется, в туре не будет проблемой, если кто-нибудь совершит каминг-аут.

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Есть ли геи в ATP-туре? Пока никто не совершит каминг-аут, ответить определенно нельзя – только если человек твой лучший друг, и ты знаешь, что с ним происходит.

Мне нравится инициатива US Open, я считаю, что ATP тоже проделывает отличную работу, чтобы человек чувствовал себя в полной безопасности, если решится совершить каминг-аут.

Я думаю, все игроки будут рады за человека, если кто-то сделает признание. Это все, что я могу сказать по данному поводу», – приводит слова Медведева usopen.org

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, обыграв немца Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

Следующий матч он сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

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