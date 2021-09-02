«Факт дня – у Стефаноса Циципаса на поход в туалет уходит в два раза больше времени, чем у Джеффа Безоса на полет в космос», – написал Энди Маррей в твиттере после обидного вылета с последнего «Шлема» в сезоне. Саркастическая реакция британца – продолжение обвинений, высказанных еще по ходу матча. Тогда Циципас дважды ушел с корта – последний перерыв грек взял перед решающим сетом, а противнику пришлось дожидаться его восемь минут. Кроме того, Стефанос воспользовался медицинским тайм-аутом, подолгу готовился к подачам и тщательно укладывал полотенце, пока Маррей прыгал на корте, чтобы не растерять тонус.

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Ветеран дважды вел по сетам, но все-таки допустил брейк в первом же гейме после долгого отсутствия Циципаса и уступил в десайдере. На пресс-конференции Энди признался , что потерял уважение к греку, и предположил, что такие грязные приемы вредят имиджу спорта. Болельщики сначала поддержали Маррея неодобрительным гулом в сторону его соперника на стадионе Артура Эша, а затем постами в соцсетях – многие обвинили Стефаноса в грязной игре. Действующий победитель US Open Доминик Тим согласился с шотландцем и предложил ввести ограничения на перерыв – не больше пяти минут, чтобы другой игрок не охладился и не утратил подвижность.

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Маррей следом за Зверевым обвинил Циципаса в жульничестве

Туалетный брейк – одна из самых противоречивых тем в теннисе за последние годы, а Циципас из-за этого чаще всех попадает в громкие истории. Недавно о читерстве грека высказался не только Маррей, но и Зверев, против которого Стефанос использовал фирменный прием в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Саша предположил, что соперник уходит с корта ради подсказок по телефону от отца Апостолоса. Еще два года назад в первом круге US Open Андрею Рублеву пришлось шесть минут носиться вдоль задней линии, пока Циципас перезагружался в раздевалке.

Правила ATP позволяют спортсменам взять один перерыв во время матча до победы в двух сетах и два перерыва – в потенциальном противостоянии из пяти сетов. Кроме того, правом на паузу можно воспользоваться только в перерывах между сетами, и теннисистам запрещено брать ее для чего-то другого, кроме как для похода в туалет. Однако регламент не предусматривает никакого временного ограничения, поэтому теоретически игрок может оставаться вне арены так долго, как захочет. К тому же проконтролировать поведение спортсмена практически невозможно – наблюдатель сопровождает участника матча в подтрибунку, но, естественно, не может проследить, действительно ли тот воспользуется туалетом.

Циципас – далеко не первый, кто пользуется пробелами в правилах и прерывает матч, чтобы сбить настрой оппонента и оказать психологическое давление. В финале последнего «Ролан Гаррос» Новак Джокович применил тот же прием против самого грека. После двух проигранных сетов серб покинул корт, а вернулся другим игроком – цепким, быстрым и точным. Близость первого «Шлема» сковала Стефаноса, а Ноле, наоборот, преобразился и взял очередной титул. Даже считающийся символом теннисного джентльмена Роджер Федерер взял перерыв после поражения в четвертом сете полуфинала Australian Open-2017 против Стэна Вавринки не из-за потребностей организма, а чтобы обрести контроль над ситуацией. Ник Кирьос также использовал паузу как антистресс на «Мастерсе» в Цинциннати два года назад. Когда судья предупредил австралийца за нецензурную брань, тот отправился в подтрибунку, но даже не дошел до туалета – разбил две ракетки в коридоре, выпустил пар и возобновил встречу.

Стефанос Циципас и Новак Джокович, финал «Ролан Гаррос»-2021 Фото: Getty Images

Самому Маррею в критической ситуации тоже помог туалетный брейк – в финале US Open-2012 он проиграл третий и четвертый сеты, а перед пятым ушел с арены. «Я начал громко повторять себе: «Ты не проиграешь», – вспоминал Энди. – Сначала это выглядело немного странно, но я почувствовал, как что-то внутри меня изменилось. Я был удивлен тем, как отреагировал мой разум, и после этого знал, что могу выиграть». В решающей партии шотландец разгромил Джоковича 6:2 и взял «Шлем».

Практически никто из профессионалов не выступает против использования туалетной паузы не по назначению – если только она не занимает слишком много времени. «Я всегда говорю игрокам, что если они уступают 0:6 в первом сете, обязательно надо умыться, посидеть в тишине несколько минут и только потом возвращаться, – признался тренер Джозеф Сириани. – Это помогает перегруппироваться и сбить ритм противника». То же самое сказал Джокович в этом году после победы на «Ролан Гаррос»: «В основном ты используешь этот момент, чтобы сменить обстановку, трансформировать ход мыслей. Даже если это короткий перерыв, иногда достаточно нескольких глубоких вздохов».

Ноле – олицетворение теннисной хитрости: все туалетные паузы серба на мэйджорах с 2013-го, кроме одного, пришлись на напряженные матчи минимум из четырех сетов. В 10 из 12 случаев Джокович выигрывал следующий сет после визита в раздевалку. Всего за карьеру первая ракетка мира взял на «Шлемах» 78,6% партий, но этот показатель повышается до 83,3%, если рассматривать только сеты после затяжного перерыва. «Не знаю, что изменилось, но внезапно он лишил меня пространства, – объяснил Циципас поражение от Новака в Париже. – Я почувствовал, что он полностью читает мою игру».

Новак Джокович получает медицинскую помощь, US Open-2011 Фото: Getty Images

Санитарные перерывы – такая же возможность напрячь соперника и привести мысли в порядок, как и пауза перед подачей. Надаль часто затягивает подготовительный ритуал прямо посреди сета, а Джокович бесконечно долго чеканит мячиком об корт, но авторитет легенд не позволяет судьям делать замечание. В случае с туалетным брейком у официальных лиц даже нет формальных оснований штрафовать игроков (хотя против Маррея Циципас все-таки получил предупреждение за затяжку), поскольку в правилах нет четких указаний относительно разрешенного времени.

Большинство спортсменов бесит именно этот аспект – никто не предлагает в принципе запрещать поход в раздевалку между партиями, но многие уверены, что эту возможность следует ограничить парой минут. «Стефанос никуда не спешит, и никто его не торопит, – объяснил ситуацию эксперт и бывший теннисист Алекс Корретха. – Странно, когда матч прерывается на восемь или девять минут. Это напряженная игра, и в нее тяжело снова войти, когда ты вынужден долго стоять на месте и ждать. За этим должны следить супервайзеры. Им стоило сказать: «Послушай, ты не можешь останавливать матч на 10 минут после второго или третьего сета».

Стефанос Циципас и Энди Маррей, US Open-2021 Фото: Getty Images

Из-за уловок и манипуляций Циципас превратился в нового теннисного антигероя: зрители освистали его против Маррея, а хейтеры засыпали оскорблениями в твиттере. Единственный вариант оправдать противоречивые методы для Стефаноса – превратиться в такую же машину для побед, как Джокович. Имидж серба портят не только туалетные перерывы, но и медицинские тайм-ауты – звезда неизменно берет их, когда соперник летает по корту. После внезапной паузы расклад сил часто меняется. За подобные приемы Ноле обвиняют в цинизме и нарушении фэйр-плей, но игроку плевать на претензии, пока он собирает по несколько мэйджоров в год.

Если Циципас наконец реализует потенциал и начнет завоевывать престижные титулы с частотой Джоковича, на его статус и признание не повлияют даже тактические паузы. Но до тех пор болельщики будут напоминать греку, что он обыграл 34-летнего Маррея с металлическим бедром исключительно благодаря десятиминутному походу в раздевалку.

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